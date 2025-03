Für JC Decaux war 2024 „ein robustes Jahr“. So umschreibt Co-CEO Jean-Charles Decaux ein Plus von 10,2% im Konzernumsatz, davon 9,7% organisch. Damit liegt der weltgrößte Außenwerber ein paar Prozentpunkte über dem 2023-Ergebnis und kommt auf 3,94 Milliarden Euro Jahresumsatz. Während das analoge Out-of-Home-Geschäft weiterhin einstellig zulegen kann, wächst Digital-out-of-Home ungebremst mit einem Plus von 21,9 Prozent – und kann das steile Wachstum aus den vergangenen Jahren aufrecht erhalten.

Programmatic wächst um 46 Prozent

Damit klettern die DooH-Erlöse auf 39 Prozent Anteil des Gesamtumsatzes, was einen fast 5-prozentigen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt. In Q4 erwirtschafteten die digitalen Werbeträger sogar 42,9 Prozent. Die Einnahmen über die Supply-Side-Plattform (SSP) Viooh stiegen um 45,6 Prozent auf 145,9 Millionen Euro– der Anteil der programmatisch gebuchten DooH-Kampagnen wächst also noch einmal doppelt so schnell als DooH im Gesamten.

Insgesamt macht Programmatic zwar nur ein Zehntel des DooH-Umsatzes aus (9,5 Prozent), doch birgt das Segment auch das größte Wachstumspotenzial für JC Decaux. Viooh ist inzwischen an 46 Demand-Side-Plattformen (DSP) in 24 angeschlossen, darunter auch die JC-Decaux-eigene Displayce.

Das Wachstum war in allen Regionen und Geschäftsbereichen ausgeglichen. Wenn man OoH und DooH vereint, konnten alle drei Geschäftsbereiche des Außenwerbers organisch wachsen – zweistellig aber nur die Transportmedien:

Stadtmöblierung: +8,3 % (Jahresumsatz: 1.998,5 Millionen Euro). Wachstum in Asien und anderen Regionen zweistellig, Frankreich und UK im hohen einstelligen Bereich.

+8,3 % (Jahresumsatz: 1.998,5 Millionen Euro). Wachstum in Asien und anderen Regionen zweistellig, Frankreich und UK im hohen einstelligen Bereich. Transportmedien: +13,1 % (Jahresumsatz: 1.390,1 Millionen Euro). Zweistelliges Wachstum in Frankreich, UK und Europa; Asien-Pazifik mit hohem einstelligen Wachstum.

+13,1 % (Jahresumsatz: 1.390,1 Millionen Euro). Zweistelliges Wachstum in Frankreich, UK und Europa; Asien-Pazifik mit hohem einstelligen Wachstum. Billboard-Werbung: +6,6 % (Jahresumsatz: 546,6 Millionen Euro). Im vierten Quartal minimaler Rückgang um -0,1 %.

Ähnlich konsistent verhielten sich die geografischen Regionen, wobei nur China noch unter den Vor-Corona-Werten liegt:

Großbritannien mit zweistelligen Wachstumsraten.

mit zweistelligen Wachstumsraten. Frankreich, Europa, Asien-Pazifik und die restliche Welt mit Wachstum im hohen einstelligen Bereich.

mit Wachstum im hohen einstelligen Bereich. China, mit einem Umsatzanteil von etwa 10 Prozent, wuchs im mittleren einstelligen Bereich.

Für das 1. Quartal 2025 erwartet JC Decaux ein organisches Umsatzwachstum von plus 5 Prozent. Aufbauend auf dieser Umsatzdynamik strebt der Konzern für 2026 eine operative Marge von über 20 Prozent und einen freien Cashflow von über 300 Millionen Euro an.