Die deutsche DooH-Branche konnte sich in den vergangenen Monaten über viele Rekordzahlen freuen. Das vergangene Jahr lief äußerst gut – vor allem für DooH, aber auch für die Außenwerbung allgemein.

Mit den vorgelegten Umsatzzahlen für Jahr 2023 bestätigte der Außenwerbekonzern JC Decaux diesen Trend auch für das internationale Geschäft. Der Umsatz der Gruppe wuchs im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent (organisch 8,7 Prozent). Insgesamt betrug er 3,57 Milliarden Euro. Das Plus verdankte man vor allem dem digitalen Geschäft, aber auch dem Stadtmöbelsegment.

Im Gesamtjahr 2023 stiegen die DooH-Umsätze um 20,8 Prozent (22,7 Prozent organisch). Der Anteil am Gesamtumsatz lag bei 35,3 Prozent. Die programmatischen Werbeumsätze über die Viooh-SSP, bei denen es sich hauptsächlich um inkrementelle Umsätze aus datengetriebenen Kampagnen und der Gewinnung neuer Werbekunden handelt, wuchsen 2023 um 63,5 Prozent und erreichten 100,2 Millionen Euro, womit sie 8,0 Prozent des DooH-Jahresumsatzes ausmachten.

Auch die Umsätze mit analoger Werbung stiegen 2023, trotz der Umwandlung einiger analoger Standorte in digitale Flächen. JC Decaux will sich weiterhin auf den gezielten Roll-out digitaler Screens an Premium-Standorten und auf die Weiterentwicklung programmatischer Lösungen.

Starkes 4. Quartal

Das Ergebnis war auch vom vierten Quartal 2023 beeinflusst – laut Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, ein „Rekordquartal mit dem höchsten Quartalsumsatz, den unser Unternehmen je erwirtschaftet hat“.

Der bereinigte Konzernumsatz wuchs im Q4 um 9,4 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro gegenüber gut 1,03 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Lässt man die negativen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, die sich auf 22,6 Millionen Euro beliefen, und die positiven Auswirkungen von Änderungen des Konsolidierungskreises in Höhe von 13,1 Millionen Euro im Quartal außer Acht, dann wuchs der bereinigte Umsatz organisch um 10,3 Prozent. Der bereinigte Umsatz im Kerngeschäft, also die Werbeeinnahmen ohne Umsätze aus Verkauf, Vermietung und Wartung von Stadtmöbeln und Werbeflächen, stieg im vierten Quartal 2023 organisch um 10,7 Prozent.

Die mit DooH erwirtschafteten Umsätze wuchsen im vierten Quartal 2023 um 20,5 Prozent beziehungsweise 22,9 Prozent organisch. Im Gesamtjahr 2023 stiegen sie um 20,8 Prozent beziehungsweise 22,7 Prozent organisch und erreichten im vierten Quartal einen Rekordanteil von 38,2 Prozent am Gesamtumsatz der Gruppe.

Die meisten geografischen Regionen wiesen im Jahresvergleich ein Wachstum im oberen einstelligen Bereich aus. Frankreich, Großbritannien sowie die Regionen „Übriges Europa“ und „Übrige Welt“ lagen über ihrem Umsatzniveau von 2019.

Stadtmöbel, Transport und Großflächen

Im Stadtmöbelsegment stieg der bereinigte Umsatz im Gesamtjahr 2023 um +5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1.839,0 Millionen Euro (+5,1% organisch) und lag damit deutlich über dem Jahresumsatz 2019. Das Umsatzergebnis verdankte sich einer das ganze Jahr über anhaltenden kräftigen Geschäftsdynamik. Die meisten geografischen Regionen wiesen im Jahresvergleich ein Wachstum im oberen einstelligen Bereich aus. Frankreich, Großbritannien sowie die Regionen Übriges Europa und Übrige Welt lagen über ihrem Umsatzniveau von 2019.

Der bereinigte Jahresumsatz im Transportbereich wuchs 2023 im Jahresvergleich um +14,6 Prozent auf gut 1,23 Milliarden Euro (+18,4 Prozent organisch). Dieses Ergebnis verdankte sich der Erholung des Passagierluftverkehrs, der – mit Ausnahme des internationalen Flugverkehrs in China – wieder auf dem Niveau von 2019 lag, und dem Wiederanstieg der Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr. Frankreich, Großbritannien, Nordamerika, der asiatisch-pazifische Raum und die Region „Übrige Welt“ wiesen gegenüber dem Vorjahr ein zweistelliges Wachstum aus, während die Zuwächse in der Region Übriges Europa im oberen einstelligen Bereich lagen.

Im Unternehmenssegment Großflächenwerbung stieg der bereinigte Umsatz 2023 gegenüber dem Vorjahr um +0,8 Prozent auf 498,4 Millionen Euro (+0,7 Prozent organisch). Wachstumstreiber waren dabei laut JC Decaux die am stärksten digitalisierten Märkte. Großbritannien, die Region Übriges Europa, Nordamerika, der asiatisch-pazifische Raum und die Region Übrige Welt verzeichneten gegenüber dem Vorjahr ein deutliches Wachstum, während die Umsätze in Frankreich zurückgingen,. JC Decaux begründet dies mit „einer regulatorisch begründeten Verringerung und Rationalisierung der Zahl der Standorte“.

Zuversicht für 2024

„Wir sind zuversichtlich, dass Out-of-Home seinen Marktanteil in einer fragmentierten Medienlandschaft, in der DooH das am zweitschnellsten wachsende Mediensegment ist, weiter vergrößern wird. Als Branchenführer und am stärksten digitalisiertes OoH-Medienunternehmen weltweit ist JCDecaux gut aufgestellt, um von dieser digitalen Transformation zu profitieren“, resümiert Jean-François Decaux.

