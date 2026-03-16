Der Marketingdienstleister Somo baut sein digitales Taxi-Werbenetzwerk aus. In Las Vegas rüstet Somo dafür 400 Taxis mit jeweils drei digitalen Screens aus. Dazu zählen die doppelseitigen Screens auf dem Fahrzeugdach sowie ein transparentes Heckscheibendisplay, das jedoch nach Angaben von Somo das Sichtfeld nicht beeinträchtigt.

Die „Digital Taxi Back Displays“ an der Rückseite stammen vom Technologie-Partner Bumpr. Der Integrator Ara Labs stellt die Software-Infrastruktur bereit. Der Rollout geschieht außerdem auf den Fahrzeugen des Flottenbetreibers ZTrip.

Nach Abschluss des Ausbaus ist das neue DooH-Netzwerk laut Somo das größte digitale Werbenetz auf Taxis in Las Vegas. Die Reichweite zielt dabei auf Fußgänger und Autofahrer in stark frequentierten Bereichen der Casino-Stadt.

In NYC auch Werbung in Taxis

Der Las-Vegas-Rollout ist für Somo die erste große US-Expansion außerhalb von New York City. Dort betreibt das DooH-Unternehmen bereits Tausende digitale Roof-Tops. Zudem betreibt man dabei in New York City auch digitale Werbeflächen innerhalb der Taxis: Dafür wurden In-Car‑“Taxi TV“-Displays in Zusammenarbeit mit Creative Mobile Media installiert.

Somo gehört zur mexikanischen Out-of-Home‑Gruppe GPO Vallas und fokussiert sich auf digitale Taxiwerbung sowie In-Car‑Video-Netzwerke.