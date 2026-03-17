Der Marmeladen-Liebhaber, Chaos-Verursacher und Abenteurer Paddington bekommt eine eigene Show in London: „Paddington: The Musical“ geht im Savoy-Theater an den Start und erzählt die Geschichte des beliebten Bären.

Dabei setzt die Produktion Laserprojektoren von Panasonic ein. Diese werden dabei für szenische Projektionen auf der Bühne und im gesamten Theaterraum eingesetzt.

Zum Einsatz kommen Modelle der Serien RQ 35 und RQ 25. Sie bespielen architektonische Flächen und bewegliche Bühnenelemente. In mehreren Nummern während der Show umschließen die Projektionen den Bühnenraum und reichen dabei bis in den Zuschauerraum hinein.

Ein LED-Display am hinteren Bühnenabschluss ergänzt das Setup. Die Produktion kombiniert damit Projektion und LED zu einem hybriden visuellen Konzept.

Schallgeschütztes Gehäuse

Das Savoy-Theater in London war dabei für die Projektverantwortlichen eine besondere Herausforderung. Es mussten Lösungen gefunden werden, die der Geräuschkulisse, den Sichtachsen und dem begrenzten Platz im historischen Theater genüge tun. Einige Projektoren mit schallgedämmten Gehäuse sind deshalb direkt im Publikumsbereich sowie darüber.

Das System stammt vom britischen Integrator Stage Sound Services. Laut Produktionsteam laufen Glasfaserverbindungen direkt zu den Projektoren, um potenzielle Fehlerquellen während der Shows zu vermeiden.