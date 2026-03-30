Die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, USA und Kanada steht vor der Tür. Während einige Teams noch in den Playoffs um die letzten Startplätze kämpfen, bringen sich TV-Anbieter mit prominenter Unterstützung in Stellung, um auf ihre Produkte zur WM aufmerksam zu machen.

Thomas Müller ist das neue Gesicht der WM-Kampagne von der Telekom. Im neuen Spot ist der Weltmeister von 2014 somit der zentrale Protagonist. In seiner Berghütte lässt er sich zunächst seinen Anschluss installieren, um die Weltmeisterschaft zu gucken. Bevor er sich aber umsehen kann, strömen Fans aus der ganzen Welt in die Hütte, um sich ebenfalls vor den Fernseher zu setzen. Dabei bewirbt das Unternehmen seine Angebote zu Magenta TV, wo alle Spiele übertragen werden.

Der Werbespot ist hier im Video zu sehen:

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Die Telekom-Kampagne teilt sich dabei in drei Phasen auf: Zunächst wird am 30. März der Spot in TV und Online ausgespielt. Parallel dazu läuft die Kommunikation in Print, Social Media sowie Out-of-Home an. Außerdem laufen die Inhalte auf Werbebanden in Stadien, und die Screens in den Telekom-Shops werden auch miteinbezogen.

Im zweitem Schritt wird das Internet- und TV-Paket beworben, bevor in der dritten Phase nochmal das WM-Angebot in den Mittelpunkt rückt.

Neue Agentur von Telekom und Omnicom

Die von Omnicom und der Telekom neu gegründete Agentur 0171 konzipierte die Kampagne. Das Unternehmen bündelt somit sämtliche Marketing- und Kommunikationsaktivitäten für den Telekommunikationsanbieter. Die Mediaplanung übernahm Mindshare, und Emetriq verantwortete Media Digital.

„Mit unserer Kampagne verdeutlichen wir die einzigartige Faszination einer WM. Dabei geht es um mehr als nur Fußball: Es geht um Gemeinschaft, Emotionen und diese besonderen Momente, die Menschen über Grenzen hinweg verbinden“, sagt Sven Grümer, Leiter Media und Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland.

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