Im Kaufhaus Metro Paragon in Singapur rollt Samsung ein neues Netzwerk von Screens und LED-Signage aus. Dabei werden in den kommenden Monaten zwölf großformatige Digital Signage-Konzepte auf drei Etagen umgesetzt. Die neue digitale Infrastruktur wird über Samsungs Magic-Info-Plattform gesteuert.

Im Mittelpunkt des Projekts steht das Sleeplab als konzeptuelles Areal des Retailers. Dabei umschließt ein eine U-förmige LED-Fläche den Showroom, wo Kunden Matratzen und Betten testen können.

Das Display hat eine Länge von knapp 60 Meter und soll mit seinen Inhalten eine ruhige Atmosphäre schaffen. Samsung setzt hierfür die IEA-Serie ein.

Mit Smartthings Pro integriert

Im Sleeplab werden Produkte rund um Schlaf zum Testen und kaufen angeboten — Matratzen, Seidenkissenbezüge und beruhigende Düfte. Besucher können sich aber auch einfach hinlegen und „The Theatre of Seven Dream“ genießen — so nennt das Kaufhaus den Kurzfilm mit eingespielten Ambient-Sound auf der U-förmigen LED-Installation.

Die Installation ist zudem in Samsung Smartthings Pro eingebunden. Das System überwacht vernetzte Geräte und steuert dabei die Beleuchtung und Energieverbrauch in Bereichen innerhalb des Stores.