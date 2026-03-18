Die University of Birmingham erneuert seine AV-Infrastruktur umfassend. Das AV-Team der Hochschule arbeitet dabei mit dem Integratoren GVAV zusammen. Zum Einsatz kommen Geräte vom Hersteller Avocor.

Laut Projektverantwortlichen nutzten Dozenten und Studenten in der Vergangenheit die technischen Geräte immer weniger. Das lag vor allem an Problemen bei Interaktivität und Konnektivität. In einem großen Hörsaal ersetzt nun ein Avocor X Series LED-Display das bisherige Dual-Projektionssystem.

Mehrere 55-Zoll-K-Series-Displays in Gruppenräumen

Zudem kommen in Räumen für Gruppenarbeiten mehrere K-Series-Screens mit 55 Zoll zum Einsatz. Dort können Studenten ihre Laptops oder Tablets direkt mit den Displays verbinden. Außerdem können Dozenten in diesen Räumen ihre Inhalte auf allen Screens gleichzeitig anzeigen.

In weiteren Räumen am Campus wurden zudem Dual-Display-Konfigurationen umgesetzt. Ein 98-Zoll- sowie ein 65-Zoll-Display der K-Serie können dabei gemeinsam genutzt werden. Das kleinere Display kann die Inhalte des größeren Screens spiegeln oder unabhängig davon mit eigenen Inhalten bespielt werden.

Damit wurden am Campus in Birmingham wichtige Lern- und Vorlesungsräume technologisch aufgerüstet. Das langfristig angelegte Projekt sieht zudem vor, weitere Areale in der Universität digital zu modernisieren.