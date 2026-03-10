Migros Retail Media baut sein digitales Werbeangebot auf migros.ch und der Migros-App aus: Der Schweizer Supermarkt bietet ab sofort neue Retail-Media-Werbemöglichkeiten zusammen mit der Plattform Criteo an. Dabei entstehen datenbasierte Werbeformate, die im Digital Shelf integriert werden. Sponsored Product Ads sowie in Kürze auch Onsite Display Ads bieten Marken die Möglichkeit, Konsumentinnen und Konsumenten im relevanten Kaufkontext anzusprechen.

„Wir bei der Migros sind stolz darauf, als erste Schweizer Lebensmittelhändlerin Sponsored Product und Display Ads in Zusammenarbeit mit Criteo auf unserer Plattform migros.ch eingeführt zu haben. Diese Lösungen bieten Werbekunden personalisierte und relevante Werbung, die messbar, transparent und effektiv ist, und damit einen echten Mehrwert für Marken liefern“, sagt Séverine Hubatschek, Leitung Retail Media bei der Migros Supermarkt AG.

Bis Ende 2026 400 Filialen mit Screens

Criteo wird die Werbemöglichkeiten gemeinsam mit Migros vermarkten.

In Retail Media sieht Migros noch ein großes Wachstumspotenzial. Auch Instore wird dafür einiges getan: Die Kette installiert seit August 2025 große Instore-Screens an und in den Markteingängen. Im ersten Halbjahr 2026 sollen ungefähr 250 Filialen mit Screens ausgestattet sein, und zwar in den Gebieten Geno Aare, Ostschweiz, Basel und Zürich. Im zweiten Halbjahr sollen es dann insgesamt 400 werden, als Gebiet kommt dann die Romandie hinzu.