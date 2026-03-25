Hagebaumarkt ist mit einer groß angelegten Werbekampagne in die Frühjahrsaison gestartet. Mit dem Komiker Wigald Boning als Gesicht sollen das Sortiment und die Beratungskompetenz rund um Garten und Haus gezeigt werden.

Der zentrale Spot, der im Hagebaumarkt Schwarzenbek produziert wurde, zeigt den Entertainer, wie er diverse Produkte des Baumarkts vor Ort testet – Liegestuhl, Mähroboter oder Regentonne – und dann bei der Marktexpertin für Zuhause bestellt. Der Einbau des Personals soll die fachliche Beratung vor Ort widerspiegeln.

Unterstützt wird die Kampagne zudem von Hagebau Content-Creator Nick24, der als wiederkehrender Charakter zusätzliche Wiedererkennung liefern soll. Kreativpartner für die Kampagne ist Territory.

Instore Media mit an Bord

Die Kampagne läuft von Mitte März bis Ende Mai 2026. Sie wird in Deutschland und Österreich über Connected TV und Funk sowie auf digitalen und eigenen Kanälen wie Facebook, Instagram und Tiktok platziert. In Deutschland wird die Kampagne auch Out-of-Home platziert.

Auf invidis-Nachfrage gab Hagebaumarkt an, dass klassisches DooH diesmal nicht im Mediamix enthalten ist, wohl aber die Ausspielung über Instore-Medien. Unter anderem startete die Baumarktkette mit Advercharge und Bauking ein Netzwerk in 35 Filialen.