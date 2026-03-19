In Deutschland existiert die Event-Messe Prolight + Sound im Moment nicht mehr als eigenständige Veranstaltung, sondern als Teil der Light Building, die dieses Jahr vom 8. bis zum 13. März in Frankfurt am Main stattfindet.

Doch in Asien befindet sich die Marke auf Wachstum. Neben der Prolight + Sound im chinesischen Guangzhou, die sich als „weltweit größte Fachmesse für Entertainment- und Pro-AV-Technologie“ bezeichnet, wird es in diesem Jahr auch eine Veranstaltung in Thailand geben: Die Prolight + Sound Bangkok findet vom 30. September bis zum 2 Oktober 2026 im Bangkok International Trade and Exhibition Centre statt.

Zugang zu Südostasien

Die neue Messe soll den Zugang zu Südostasiens ProAV-Markt öffnen. Im asiatisch-pazifischen Raum soll dieser Prognosen zufolge bis 2030 ein Volumen von rund 62 Milliarden US-Dollar erreichen. Wachstumstreiber sind von der Tourismusindustrie angestoßene Live-Erlebnisse sowie groß angelegte Infrastrukturprojekte.

Zugleich soll die Prolight + Sound Bangkok als Brücke dienen: Internationale Unternehmen erhalten Zugang zum ASEAN-Markt, während regionale Einkäufer deren Produkte kennenlernen können.

Auf deutschem Boden kommt die Marke höchstwahrscheinlich wieder 2028 ins Spiel, wenn vom 5. bis zum 10. März wieder die Light & Building stattfindet.