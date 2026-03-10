Mehr als eine Woche, nachdem sich die Golfregion in ein Konfliktgebiet verwandelt hat, kehrt in Dubai langsam wieder Normalität ein. Raketen- und Drohnenangriffe im Herzen von Dubai, Doha und Riad markierten eine Eskalation, wie sie in früheren Krisen in der Region nicht zu beobachten war. Doch wie invidis von lokalen Digital Signage-Anbietern erfahren hat, verbirgt sich hinter der Rückkehr zur Routine – Mitarbeiter zurück in den Büros, belebte Einkaufszentren, volle Restaurants nach dem Fastenbrechen – eine tiefere Unruhe.

„Es herrscht eine gewisse Nervosität“, sagt John Joseph, Director des Digital Signage-Anbieters Blue Rhine Industries. „Der Raketenalarm ist Teil des Alltags geworden. Jeder weiß, wann er vorsichtig sein muss.“

Abschwächung über den Ramadan hinaus

Während die Teams von Blue Rhine Industries in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder vor Ort sind und ihre Kunden betreuen, hat sich das Neugeschäft stark verlangsamt. Integratoren wie BRI legen den Schwerpunkt nun auf Wartung, Serviceverträge und – ganz entscheidend – das Einziehen von Forderungen. In Krisenzeiten wird der Cashflow oft knapper, und die aktuelle Krise bildet da keine Ausnahme.

Die Materialpreise sind gestiegen; allein die Metallkosten innerhalb weniger Tage um 15 Prozent, was die Budgets aktiver Projekte unter Druck setzt. Rabatte sind derzeit nicht möglich. Einige Kunden geben Last-Minute-Bestellungen auf, um sich gegen weitere Preissteigerungen abzusichern, während die Transparenz in der Lieferkette fast vollständig verschwunden ist. Integratoren verhandeln derzeit kontinuierlich mit Lieferanten über Preisgarantien und die Verfügbarkeit von Lagerbeständen – Unsicherheit ist die einzige Konstante.

Vertrauen in die VAE

Trotz der Spannungen bleibt das Vertrauen in die Führung der VAE bemerkenswert hoch. „Kein Land kommt schneller aus einer Krise heraus als die VAE“, sagt Nita Odedra, Strategy Director bei BRI, gegenüber invidis. Die Stakeholder erinnern sich daran, wie die Emirate frühere globale Schocks bewältigt haben: Während die Finanzkrise 2008 eine Herausforderung darstellte, wurde die zweite globale Krise, die Covid-19-Pandemie, schnell und entschlossen angegangen. Nita Odedra bemerkt: „Die Art und Weise, wie die VAE mit der Situation umgehen, ist beeindruckend.“ Die von Expats dominierte Bevölkerung Dubais fördert eine einzigartige Solidarität: „Jetzt sind alle Emiratis.“

Ausblick

Die Stimmung ist derzeit von Unsicherheit geprägt, doch die mittelfristigen Erwartungen sind optimistisch. Nach Beendigung des Konflikts rechnen John Joseph und Nita Odedra mit einer starken Erholung – und wahrscheinlich mit einem Anstieg der Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in Projekte, die vom Staatsfonds unterstützt werden. Die VAE haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie Krisen gestärkt, schneller und mit neuem strategischen Fokus überwinden können.

Saudi-Arabien: ein anderes soziales Gefüge

In Saudi-Arabien sieht die Lage anders aus. Der Markt ist ruhiger, und Digital Signage-Unternehmen verlängern die Urlaubszeit ihrer Mitarbeiter während des Ramadan. Die Aktivitäten sind vor allem in der Ostprovinz und der Hauptstadtregion betroffen. Das Land ist riesig, und der westliche Teil ist bislang nicht direkt von den jüngsten Angriffen betroffen. Die vorherrschende Stimmung ist jedoch angespannter: Die Unsicherheit darüber, wie sich die Lage entwickeln könnte, lastet schwer.

Im Vergleich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Expat-Gemeinde in Saudi-Arabien eher vorübergehend – viele sind erst kürzlich umgezogen, oft ohne ihre Familien. Dies verstärkt den Faktor Angst und verringert das Zugehörigkeitsgefühl, wodurch Störungen als akuter empfunden werden.

Einige Megaprojekte der Agenda 2030 werden wahrscheinlich offiziell verkleinert – eine Anpassung, die bereits vor dem Irankrieg stillschweigend stattfand. Der aktuelle Moment könnte politisch günstig sein, um die Erwartungen an die Realität anzupassen. Die langfristigen Aussichten bleiben jedoch solide: Der Digital Signage-Markt in Saudi-Arabien gilt nach wie vor als eine der vielversprechendsten globalen Chancen und dürfte dem Weg der Vereinigten Arabischen Emirate zu einer raschen Erholung nach der Krise folgen.