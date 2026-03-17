Sharp bietet ab sofort Managed IT Services für Unternehmen in ganz Deutschland an. Das Angebot richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre IT-Infrastruktur auslagern möchten und Leistungen lieber über ein monatliches Fixkostenmodell abrechnen möchten, anstatt in eigene Systeme zu investieren.

Der neue Geschäftsbereich wurde bereits im Oktober 2024 zunächst in Köln und Nordrhein-Westfalen eingeführt und wurde nun in alle Bundesländer ausgeweitet. Dafür arbeitet Sharp mit vier regionalen Partnern zusammen, mit denen seit mehreren Jahren Kooperationen bestehen. Sharp fungiert dabei als zentraler Ansprechpartner für Kunden; die Vertragsbeziehungen werden direkt mit dem Anbieter abgeschlossen.

Fokus auf Cloud, IT-Sicherheit und Support

Das Serviceangebot umfasst klassische Managed IT Services mit einem Schwerpunkt auf Cloud-Lösungen auf Basis von Microsoft 365 sowie IT-Sicherheitsservices. Dazu zählen unter anderem Remote Monitoring, Update- und Patchmanagement, Helpdesk-Dienstleistungen sowie Security-Awareness-Trainings für Mitarbeiter. Die monatlichen Fixkosten orientieren sich am jeweiligen Umfang der Serviceleistungen.

Ergänzung des Workplace-Portfolios

Mit den Managed IT Services will Sharp sein Lösungsportfolio rund um den Arbeitsplatz ergänzen. Dieses umfasst zwei Kernbereiche: audiovisuelle Lösungen wie Displays, Konferenz- und Präsentationstechnik sowie Druckservices und Dokumentenmanagement.

Sharp positioniert sich damit zunehmend als Anbieter, der Technologien und IT-Services aus einer Hand bereitstellt. Diesen Weg geht das Unternehmen auch in seinen übrigen Länderorganisationen: Unter der Marke Sharp DX wurde im Januar eine neue Marke vorgestellt, die alle IT-Serviceeinheiten von Sharp in Europa bündelt.