Letzte Woche trafen sich die europäischen Teams von Sharp sowie Partner in Lissabon zur Sharp Inspire Expo. Zum ersten Mal präsentierte sich die europäische Sharp-Organisation – in den vergangenen Jahren durch mehrere Akquisitionen deutlich gewachsen – gemeinsam unter dem Motto „One Sharp“ als integriertes Lösungsunternehmen. Mit diesem Schritt erreicht Sharp sein seit Langem gestecktes Ziel: B2B‑Kunden ein umfassendes Lösungs- und Serviceportfolio aus einer Hand anzubieten.

Unterstützt vom Mehrheitsaktionär Foxconn positioniert sich der japanische Elektronikkonzern neu als Anbieter von Technologie, Services und digitaler Innovation. Über klassische Office-Technologien wie Drucker hinaus umfasst das Sharp-Portfolio nun auch Display-Lösungen sowie ein breit gefächertes IT-Services-Angebot in Europa. Hier ist auch das frühere Display-Unternehmen Sharp NEC Display Solutions integriert, das aus der Fusion mit NEC entstanden war.

Sharp DX: Einheitliches IT-Services-Portfolio

Eines der Highlights der Inspire Expo 2026 war die Vorstellung von Sharp DX (Sharp Digital Experience) – einer neuen Marke, die alle IT-Serviceeinheiten von Sharp in Europa bündelt. Sharp DX ist das Ergebnis strategischer Zukäufe der vergangenen fünf Jahre, darunter Complete IT in Großbritannien, IT Point in der Schweiz und Apsia in Frankreich. In Spanien und Italien wurden zudem über 500 IT-Service-Spezialisten unter der neuen Marke integriert.

Sharp DX bietet IT-Lösungen und -Services in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Managed Services, digitale Workflows und KI-gestützte Tools an – unterstützt durch skalierbare Service-Modelle und einen starken Beratungsfokus. Die neuen Sharp DX-Teams werden selbstverständlich auch die Sharp Display Solutions promoten, während Sharp Display weiterhin den ProAV- und Digital Signage-Kanal in Europa priorisiert. Eine der größten Stärken, die Sharp aus der NEC-Übernahme übernommen hat, bleibt das etablierte und hoch angesehene ProAV-Ökosystem. Geplant ist, die Kanalinvestitionen über die Plattform Sharp One und den Sharp Partner Shop weiter auszubauen.

Sharp One: Neues Partnerportal für schnellere Zusammenarbeit

Auf der Lissabon-Veranstaltung stellte Sharp zudem das neue Partnerportal Sharp One vor, das Marketingmaterialien, Service- und Supportinhalte, News, Event-Updates und Enablement-Tools bereitstellt. Die Plattform soll die Zusammenarbeit mit Sharp für Partner schneller, einfacher und effizienter machen und gemeinsames Wachstum unterstützen.

