Mit der systemfreien Display-Lösung Novos One erweitert Heinekingmedia sein Hardware-Portfolio. Novos One wird bewusst ohne vorinstalliertes Betriebssystem geliefert. Zwei OPS-Slots ermöglichen die gleichzeitige Bestückung mit Windows sowie Android.

Damit eignen sich die Novos-One-Produkte für Unternehmen, die aus Security-Gründen kein Android einsetzen können oder die ihre gewohnte Arbeitsumgebung auch dann unverändert vorfinden möchten, wenn der OPS aus Performance-Gründen ausgetauscht wird.

Vier Größen verfügbar

Die Serie ist in den Größen 65, 75, 86 und 98 Zoll erhältlich. Sie bietet unter anderem 4K-Auflösung und einen 178-Grad-Betrachtungswinkel. Es kommt eine IR-Touchtechnologie mit 50 Touch- und 40 Schreibpunkten sowie einer sehr schnellen Reaktionszeit zum Einsatz. Eine Basis-Annotationsfunktion für Anmerkungen auf dem Screen ist vorinstalliert. Zur Ausstattung gehört auch ein gehärtetes, kratzfestes Schutzglas.

An Anschlüssen sind USB-C mit 100 Watt Power-Delivery, HDMI und USB-B Touch direkt an der Vorderseite verfügbar. Integriert ist außerdem ein Soundsystem mit zwei 20-Watt-Lautsprechern und einem 20-Watt-Subwoofer.

Laut Heinekingmedia finden bei Novos One Produktgestaltung, Wartung und Service in Deutschland statt.