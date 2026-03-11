Gestocon, Berater für Außenwerberechte, erweitert sein Leistungsspektrum durch die Serviceleistungen des Schweizer Unternehmens Obeliscum. Die beiden Spezialisten für Werberechte im öffentlichen und halböffentlichen Raum bündeln ihre Kompetenzen in der neu gegründeten Firma Gestocon-Obeliscum GmbH und agieren nun gemeinsam unter der Marke Gestocon im deutschsprachigen EU-Raum.

Wolfgang Weinkauf, Geschäftsführer von Gestocon sowie David Burst und Holger Haedrich von Obeliscum bilden das neue Führungstrioführen die Geschäfte. „Mit David Burst und Holger Haedrich bündeln wir Kompetenz, langjährige Erfahrung und gemeinsame Werte. Ich freue mich darauf, Gestocon nach einer über fünfzehnjährigen, erfolgreichen Firmengeschichte gemeinsam mit Ihnen, in eine neue zukunftsorientierte Phase zu führen“, kommentiert Wolfgang Weinkauf.

Wie bisher sind die Dienstleistungen rund um die Vergabe von Außenwerberechten, Stadtmöblierung und Wartehallen angesiedelt, erweitert durch datenbasierte Analysen, hauseigene Technologie und Controlling Services. Damit sollen Kunden insbesondere in den Bereichen Standort-Analyse, Datenbanken, Geo-Maps und Marktdaten profitieren. Services im Bereich der Implementierung und des Controllings komplettieren den bestehenden Service.

Mit den Dienstleistungen werden nach Angaben des Unternehmens Angebote für Städte, Kommunen und Verkehrsunternehmen, sowie Flughäfen, Shoppingcenter oder Filialnetze entwickelt.