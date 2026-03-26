Man kennt es von Fast-Food-Restaurants: Das bestellte Produkt bekommt man bequem ins Auto gereicht — und auch bezahlt wird hinter dem Lenkrad. Das soll nun auch mit dem Lebensmitteleinkauf gehen. Dazu startet Rewe eine Pilotphase in seinem Markt im nordrhein-westfälischen Euskirchen.

Das Konzept heißt „Drive & Go“ und knüpft an den Abholservice an, den Rewe bereits anbietet: den gewünschten Einkauf kann sich man über den Rewe-Onlineshop oder die Rewe-App zusammenstellen.

Eigene Drive-In-Spur für Abholer

Bislang mussten Nutzer des Services jedoch noch in den Markt oder einen separaten Abholraum gehen, um ihre Bestellung mitzunehmen. Das entfällt jetzt. Zum Abholen des Einkaufs fährt man im gebuchten Zeitfenster zur Drive-In-Spur am Markt, scannt dann einen QR-Code und meldet sich mit seinem Namen an. Ein Rewe-Mitarbeiter bringt den Einkauf dann zum Auto, bevor man vom Fahrersitz aus bargeldlos bezahlt.

Der neue Service ist dabei ab einem Einkaufswert von 70 Euro kostenlos — darunter fallen 2 Euro Servicegebühr an.

Einjährige Pilotphase an drei Standorten

Der Markt in Euskirchen ist dabei einer von drei Standorten einer einjährigen Pilotphase. Der Abholservice mit Lieferung bis in den Kofferraum ist bald auch im Rewe-Markt in Hachburg in Rheinland-Pfalz und im Rewe-Center in Alfter bei Bonn verfügbar.

Mit dem Abholservice baut Rewe seine Omnichannel-Strategie aus. Die digitalen Service sollen dabei die stationären Angebote ergänzen. Nach Angaben des Retailers steigern Kunden ihre Umsätze um 30 Prozent, wenn neben ihrem stationären Einkauf noch Online-Kanäle nutzen.

„Wir verstehen Drive & Go als einen weiteren strategischen Onlinekanal in unserem vielfältigen E-Food-Bereich, der mit dem Liefer- und Abholservice bereits sehr erfolgreiche Angebote für Kund:innen hat“, sagt Clemens Bauer, Director E-Commerce bei Rewe.