Informationsüberfluss online und den sozialen Medien, angefeuert durch AI, lässt die Gefahr von Desinformation und den Bedarf an Medienkompetenz deutlich steigen. Außenwerber Ströer hat nun bekanntgegeben, offizieller Partner der Bayern-Allianz gegen Desinformation zu sein. Die Initiative wurde vom bayerischen Digital- und dem Innenministerium ins Leben gerufen. Als Medienpartner ließ Ströer im Vorfeld der bayerischen Kommunalwahlen auf seinen digitalen DooH-Screens zwei Spots der Allianz laufen.

Diese riefen bayernweit mit dem Slogan „Checkst du?“ dazu auf, Informationen kritisch zu hinterfragen und Quellen zu prüfen. In einem der Spots war Digitalminister Fabian Mehring zu sehen, um persönliche Nähe zu den Zuschauerinnen und Zuschauern herzustellen. „Desinformation gefährdet das Vertrauen in Demokratie und Institutionen. Bayern setzt auf Aufklärung, Partnerschaften und konkrete Maßnahmen. Gemeinsam etablieren wir die Spielregeln unserer Demokratie im digitalen Raum“, kommentiert er die Kommunikationsmaßnahme.

Die Bayern-Allianz bietet auf ihrer Website verschiede Angebote, um die eigene Medienkompetenz zu stärken und Falsch- und Desinformation zu entlarven. Teil des Angebotes sind etwa ein Digitalführerschein, und Fortbildungen für Lehrkräfte in Präsenz oder online.

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