Als einer der LEH-Größen in Deutschland ist der Edeka-Verbund naturgemäß ein begehrter Retail-Media-Partner. Doch im Gegensatz zum Beispiel zu Rewe waren einheitliche, nationale Buchungen über mehrere Touchpoints im Supermarkt hinweg eher schwierig: Verschiedene Anbieter und die Zuständigkeiten im Genossenschaftsverbund verhinderten ein einheitliches Netz.

Nun gibt es ein neues Werbenetzwerk, das einen einheitlichen Zugang schaffen will: die Retail Media Alliance, die Retail-Media-Screens entlang der gesamten Shopper Journey verbindet: die Eingangsstelen von Digooh, die Flächen-Displays von Emsu und die Displays im Checkout-Bereich von Viewento, das von Verve Retail Media akquiriert wurde. Ergänzt wird das System durch Acardo-Couponing, das ebenfalls Teil von Verve Retail Media ist und Aktivierung und Abverkaufsnachweis am POS ermöglicht.

Vermarktung durch Inovisco

Als zentraler Vermarktungspartner der Retail Media Alliance fungiert Inovisco Mobile Media, Digooh-Schwestergesellschaft und dessen nationaler Vermarkter. Über die bestehende Buchungswege und Ansprechpartner können nun Agenturen das gesamte Netzwerk buchen, sowohl als IO als auch programmatisch. Die Kampagnenabrechnung erfolgt über standardisierte Kontaktmetriken.

Insgesamt verfügt die Retail Media Alliance ein Inventar von mehr als 5.000 Displays an mehr als 3.300 Standorten im stationären Handel. Knapp 4.000 Screens davon befinden sich in Edeka-Stores. Wöchentlich erreicht das Netzwerk mehr als 46 Millionen Bruttokontakte im Edeka-Umfeld. Laut Inovisco handelt es sich um das größte Instore-Inventar im deutschen Einzelhandel.

Inventar ab jetzt verfügbar

„Instore-Kampagnen im Edeka-Umfeld waren für Agenturen bisher fragmentiert: mehrere Anbieter, mehrere Buchungswege, keine durchgängige Planung. Mit Retail Media Alliance bündeln wir erstmals alle relevanten Touchpoints vom Eingang bis zur Kasse in einem einheitlich buchbaren Netzwerk. Damit wird der stationäre Handel für Agenturen als Mediakanal erstmals wirklich planbar“, sagt Alexander Houben, Geschäftsführer von Inovisco Mobile Media und Digooh.

Für Bestandskunden von Inovisco erweitert sich das verfügbare Inventar sofort.

Wichtige Player vereint

Bestrebungen, die Retail-Media-Angebote bei Edeka zu bündeln, gab es bereits vorher, unter anderem durch Edeka selbst und die Laya Group. Inwieweit diese Vermarktungen durch die Retail Media Alliance beeinflusst werden, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch unklar.

Instore Retail Media ist immer noch ein Wachstumsthema, doch fordern Kunden immer stärker ein reifes Plan- und Reportingsystem, angelehnt an Online-Umgebungen. Durch größere Netzwerke und einheitliche Planungsoptionen können sich unabhängige Anbieter stärker positionieren.