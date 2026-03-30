Vergangene Woche kündigte Kaufland den Start der Retail-Media-Plattform Kaufland Interact an. Nun hat die Schwarz-Tochter weitere Details zu den Instore-Medien der Plattform mit invidis geteilt: In Deutschland stehen im Rahmen von Kaufland Interact in 700 Filialen insgesamt circa 2.500 Screens zur Buchung zur Verfügung. Dazu zählen digitale Stelen im Eingangsbereich, Gondel-Displays an den Stirnseiten der Regale sowie die Screens im Kassenbereich.

Außerdem plant Kaufland in Kürze den Launch des Retail-Media-Netzwerks in Polen. Bemerkenswert ist hier die Screen-Dichte pro Markt: In 123 Filialen stehen rund 1.100 Displays zur Verfügung. Neben Eingangs-, Gondel- und Kassenscreens gibt es hier auch Displays an den Bedientheken.

Auch in Tschechien wird es einen Launch geben, allerdings in einem kleineren Maßstab. Hier startet Kaufland Interact mit 96 Screens in 42 Filialen, das Portfolio ist das gleiche wie in Deutschland.

Eine neuer Art von Retail-Media-Screens?

Gleichzeitig erhöht Kaufland noch einmal die Screen-Dichte in den deutschen Filialen: Die Kette will alle ihre Filialen mit Selbstbedienungs-Kassen mit hochformatigen Displays ausrüsten – an jedem Standort bis zu zwölf Kassen. In rund 300 Filialen gibt es die SB-Kassen schon, in diesem Jahr sollen 220 dazukommen. Nach dem Roll-out werden circa 8.000 der Kassen in Deutschland installiert sein.

SB-Kassen wird von einigen Experten ein großes Retail-Media-Potenzial bescheinigt, vor allem im endemischen Bereich: Präzise Transaktionsdaten könnten mit Impulswaren direkt im SB-Bereich kombiniert werden. Die Ausstattung der Kassen mit immer größeren Displays kommt diesem Potenzial entgegen.

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