Außenwerber Wall setzt die seit 1991 bestehende Partnerschaft mit der Stadt Rostock fort. Nach einem Ausschreibungsverfahren ging das exklusive Werberecht für alle City-Light-Medien auf öffentlichem Grund wieder an die JC-Decaux-Tochter.

Wall wird nun laut eigenen Angaben die bestehenden rund 400 Fahrgastunterstände punktuell renovieren und das Netz an ausgewählten Standorten ergänzen. Im Bereich DooH sollen zunächst 50 Screens an frequenzstarken Verkehrswegen in Rostock und dem Seebad Warnemünde, eines der traditionsreichsten Ostseebäder, installiert werden. Die digitalen Werbeflächen werden zukünftig programmatisch buchbar und an die Plattformen Viooh und Displayce angebunden sein.

Zugleich sind alle digitalen Standorte in das Bevölkerungswarnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe integriert.

Nachhaltigkeit wichtiger Faktor

Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, kommentiert: „Mit diesem Erfolg stärken wir unsere Position als Premium-Anbieter von Out-of-Home-Medien. Durch die Digitalisierung zentraler Standorte in hochfrequentierten Lagen eröffnen sich sowohl für die Stadt als auch für Werbungtreibende gänzlich neue Kommunikationsmöglichkeiten. Mit dem Erhalt der bestehenden Fahrgastinfrastruktur schaffen wir gemeinsam mit der Stadt Rostock die Voraussetzungen für die nachhaltige Weiterentwicklung des Portfolios.“

Laut Wall wurde beim Ausschreibungsverfahren ein besonderer Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte gesetzt.