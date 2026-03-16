Der Münchner VAD-Distributor hat unter der Eigenmarke Futurepad das neue Windows-Rugged-Tablet FPE10-W auf den Markt gebracht. Das Gerät richtet sich an den Einsatz in Kliniken und Rettungseinsätzen sowie für Anwendungen in Militär und Industrie.

Das FPE10-W verfügt über ein 10,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 mal 1.280 Pixeln. Dabei erreicht es eine Helligkeit von 600 Candela pro Quadratmeter.

In der Konnektivität unterstützt das Tablet Bluetooth und Wifi 6E-Verbindungen, LTE ist optional erhältlich. Über Pogo-Pin-Schnittstellen lassen sich ein CAC-Smart-Card-Reader, NFC-Reader und weitere Module andocken. Ein 2D-Barcode-Scanner sowie GPS sind ebenfalls optional integrierbar.

IP66-zertifiziert und acht Stunden Akkulaufzeit

Alle Varianten tragen die IP66-Zertifizierung und sind bis zu 1,5 Meter Fallhöhe getestet. Die Versionen für medizinische oder militärische Umgebungen sind zudem mit EN-18031 für Cybersecurity sowie EN-60601-1 und -2 zertifiziert. Die Akkulaufzeit gibt Concept International mit mindestens acht Stunden an.

Preise nennt Concept international auf Anfrage. Für Vertriebspartner stehen zudem Sonderkonditionen sowie Rollout-Unterstützung an. Außerdem ist optional eine Garantie von bis zu fünf Jahren verfügbar.