Der schweizerische Anbieter für digitale Außenwerbung Livesystems rollte für die Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg eine DooH-Winterkampagne aus. Die Kampagne #Feelthelove lief zwei Wochen lang auf mehr als 1.080 Screens in der Schweiz. Comedian Kaya Yanar trat dabei als Markenbotschafter auf.

Die Wirkung übertraf dabei alle Erwartungen: Die Markenbekanntheit stieg laut Marktforschung um neun Punkte auf 53 Prozent. 48 Prozent erinnerten sich dabei an den Spot und 88 Prozent bewerteten ihn als positiv.

Hälfte der Kontakte informierte sich zur Region

Fast die Hälfte der Personen mit Werbekontakt informierte sich anschließend über die Ferienregion. Die Websitenbesuche verdreifachten sich während des Kampagnenzeitraums. Die DooH-Screens wiesen dabei laut Auswertung den stärksten Wirkungsbeitrag aller Kanäle auf.

„Die Resultate der Marktforschung zur Kampagne stützen unsere Wahrnehmung, dass wir das Hauptziel – die Brand Awareness – erreicht oder sogar übertroffen haben“, sagt Dominique Lüthy, Geschäftsführer und Marketingleiter bei Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg.