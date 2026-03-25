Echion setzt im neuen Luxusmodehaus von Papenbreer in Dresden das Digital-Signage-Konzept um. Der Augsburger Digital-Retail-Anbieter will dabei die Präsentation der hochwertigen Waren unterstützen und die digitale Infrastruktur in die Architektur des Hausen einbauen. Ziel ist ein stimmiges Gesamtkonzept über beide Etagen des rund 1.800 Quadratmeter großen Standorts.

Zum Einsatz kommen dabei drei Samsung SH37R-C Stretch Screens mit 37 Zoll, einer Auflösung von 1.920 × 540 Pixeln und 700 Candela pro Quadratmeter. Die Displays sind an Säulen im Ausstellungsbereich montiert und spielen Wegführungs-, Mood- und Fashion-Content aus.

Ergänzt wird die Installation durch zwei horizontale LED-Panels mit einem Pixelpitch von 1,9 Millimeter und 800 Candela pro Quadratmeter Das Panel im Erdgeschoss misst 6.750 mal 250 Millimeter, jenes im Obergeschoss 7.250 mal 250 Millimeter. Beide sind damit in die horizontale Linienführung des Ladenbaus integriert.

Die inhaltliche Ausrichtung für die Digital-Signage-Systeme wurde in einem gemeinsamen Workshop festgelegt. Das Motion-Graphics-Team von Echion entwickelte darauf aufbauend ein Video-Startpaket mit Templates und Animationen für saisonale Kampagnen. Gesteuert wird die gesamte Installation über fünf Echion-Videoplayer und zwei LED-Controller.