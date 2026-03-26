Der Digital Signage-Softwareanbieter Easescreen aus Österreich veröffentlicht sein Plattform-Update X.2602. Neben Neuerungen enthält die Aktualisierung laut dem Unternehmen auch Verbesserungen in Stabilität und Performance sowie Bug Fixes.

Die Verbesserungen umfassen eine optimierte Client-Synchronisierung mit zuverlässigeren Dateiübertragungen und Retry-Mechanismen, reduzierte Deadlocks bei Datenbanktransaktionen. Zudem wurden Logging und Statusberichte für die Systemüberwachung erweitert.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören erweiterte Hardware-Integrationen für Displays von BenQ, Hisense, Hikvision spwie E-Paper von Sharp und Samsung. Des Weiteren kommen neue plattformunabhängige Widgets hinzu – darunter Power BI für die Echtzeit-Darstellung von Business-Dashboards auf Digital Signage-Displays — sowie Single Sign-On via Microsoft EntraID und Google.

Kalenderbasiertes Veröffentlichungssystem im Webinterface

Außerdem enthält das Webinterface ein kalenderbasiertes Veröffentlichungssystem für detailliertere Inhaltsplanung. E-Sign steht ab sofort als SaaS-Modell bereit. Darüber hinaus unterstützt X.2602 Programmatic Advertising mit Vast XML Requests, dynamischen Asset-Downloads und Audience-Targeting-Integration.

Die Fehlerbehebungen betreffen die GIF-Darstellung, das Preview-Rendering, die Gerätesichtbarkeit im System sowie das Synchronisationsverhalten und die Wiedergabestatus-Berichterstattung.