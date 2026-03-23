Die Smart-Mirror-Plattform Loook AI wandelt digitale Screens in interaktive Spiegel um mit Augumented-Reality-Assets. Nun wurde das Smart-Mirror-System von Ffface.me mit einem Feature erweitert: Das Spiegel-Screen enthält nun ein AI-gestütztes Real-Time-Clothing-Try-On. Damit lassen sich Kleidungsstücke am eigenen Körper im Spiegel virtuell anprobieren.

Grundlage ist dabei die Integration des Decart SDK in die bestehende Plattform. Kleidungsstücke werden so nicht mehr als 3D-Assets modelliert, sondern direkt aus einfachen Produktfotos generiert.

Steuerung per Smartphone

Retailer laden dafür ihre Kataloge hoch und stellen sie ohne weiteren Entwicklungsaufwand zur Verfügung. Die Kunden können dann per QR-Code und eigenem Smartphone durch die Kollektion navigieren. Das System kombiniert Oberteile, Hosen oder Röcke und Schuhe in Echtzeit, ohne dass eine Berührung des Displays erforderlich ist.

Das Setup deckt zwei Szenarien ab: Im Schaufenster läuft der Mirror im automatischen Modus und zeigt ausgewählte Artikel. Im Innenbereich des Geschäfts können Kunden Outfits zusammenstellen, bevor sie Artikel physisch anprobieren.

Die Plattform umfasst zusätzlich Analytics-Funktionen, Foto-Capture und Druckmöglichkeiten für nutzergenerierte Inhalte.