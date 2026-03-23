Ein neues Laserprojektionssystem von Christie wurde für die Grand Hall Experience des St. Louis Union Station installiert. Die Union Station eröffnete 1894 als einer der größten Bahnhöfe der USA. Heute fungiert sie als Hotel- und Entertainmentkomplex. Herzstück ist die Grand Hall mit ihrem ungefähr 20 Meter hohen Tonnengewölbe.

Die immersive Installation verwandelt das historische Gebäude jeden Abend in eine großflächige Projektionskulisse. Hier läuft eine Projection‑Mapped-Multimedia‑Show mit Animationen, Licht, Musik und Narration — thematisch verankert in der Geschichte des Ortes.

Das Upgrade bringt nun mehr Helligkeit in die Show, deren Inhalte zudem aktualisiert wurden. Es ersetzt dabei ein rund zehn Jahre altes Projektionssystem. Dreamlab Immersive entwickelte und installierte die neue Lösung, die auf hochhellen RGB‑Laserprojektoren basiert. Sie beleuchten die architektonischen Flächen der Halle.

Für die Modernisierung installierte Dreamlab zwei hochhelle RGB‑Laserprojektoren für die großen Stirnwände. Zwölf weitere DWU2400-JS Laserprojektoren bespielen das Tonnengewölbe. Diese liefern zusätzlich etwa 285.000 Lumen — und damit genug, um Shows auch tagsüber zu betreiben.

Parallel wurde die Medieninfrastruktur überarbeitet. Inhalte lassen sich nun in 16K‑Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde ausspielen. Das sorgt für flüssigere Animationen und detailliertere Visuals auf den komplexen Oberflächen der Halle.

Bestehende Shows sind bereits überarbeitet. Zwei neue Produktionen sollen im Laufe des Jahres starten. Damit umfasst die Show nun insgesamt zwölf Erlebnisse.