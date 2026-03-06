Der OoH-Investor in Infrastruktur Wildstone sicherte sich die nächste Ausbaustufe seiner langfristigen Vereinbarung mit der MFG, Motor Fuel Group. Damit treibt Wildstone Pläne voran, die DooH-Infrastruktur an weiteren Tankstellen im gesamten Vereinigten Königreich auszurollen.

Die aktualisierte Vereinbarung baut auf einer bestehenden 25-jährigen Partnerschaft auf, wobei bereits mehr als 250 digitale Screens im D6-Format an MFG-Standorten installiert wurden. Weitere Installationen sind in den kommenden Monaten geplant, während sich das Standortportfolio erweitert. MFG – der größte unabhängige Tankstellen-Betreiber im Vereinigten Königreich mit mehr als 1.200 Standorten – erweiterte sein Netzwerk durch die Übernahme von 337 Morrisons-Tankstellen.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird Wildstone das Design, die Planung, die Installation und die Wartung digitaler Assets an sowohl bestehenden als auch neu erworbenen Standorten übernehmen. Das Media-Management für die Screens wird weiterhin von I-Media durchgeführt.

Laut den Unternehmen spiegelt der fortgesetzte Rollout die wachsende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur in hochfrequentierten Roadside-Umgebungen wider. Das liegt daran, dass Tankstellen-Betreiber versuchen, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig die Markenpräsenz vor Ort zu stärken.