Mit ihrer Kampagne „Dodge the Finger“ gewann die Agentur TBWA/MCR den Grand Prix der Digital Creative Competition von Ocean Outdoor. Nun kam es zum europaweiten Rollout der Kampagne.

„Dodge the Finger“ will Männer dazu anregen, zu Vorsorgeuntersuchungen für Prostatakrebs zu gehen. Bei frühzeitiger Erkennung wird das Risiko eines schweren Krankheitsverlauf minimiert. Jedoch vermeiden viele Männer Vorsorgeuntersuchungen, weil sie mit einer unangenehmen Untersuchung rechnen. Jedoch ist es ein verbreiteter Irrglaube, dass Ärztinnen und Ärzte dafür einen Finger in den Hintern des Patienten einführen müssen. Stattdessen reicht ein einfacher Bluttest.

Interaktives Retro-Style-Spiel im Mittelpunkt

Genau diesen Punkt greift die Kampagne auf: Der Kern ist ein Spiel in Retro-Style bei dem ein Hintern einem Finger entkommen muss.

Der fliehende Hintern wird dabei über die Skeletterkennung in den Screens von Ocean Outdoor tatsächlich über die echten Gesäßbewegungen der Teilnehmer gesteuert.

Ähnliche Kampagne zu Darmkrebs In einer OoH-Kampagne in den USA motivierte die Agentur Mekanism dazu, zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Dafür hängt man im OoH-Rollout lediglich Fotos von Dingen auf, die einem bestimmten Teil des menschlichen Körpers ähnlich sind. Lesen Sie hier mehr dazu.

Der Kampagnen-Rollout zu „Dodge the Finger“ startete am 2. März – passend zum Prostatakrebs-Awareness-Monat März – auf mehreren großen Screens in ganz Europa: Darunter der Leidseplein in Amsterdam und The Centro Lights in Oberhausen.

Die Popo-Wackel-Challenge wird unter anderem am 14. März auf den Printworks in Manchester gespielt. Für maximale Reichweite nutzt man dabei das erhöhte (männliche) Nahverkehrspublikum im Rahmen eines Fußballspiels.