Unicol bringt mit dem Orbit AV Trolley einen neuen mobilen Display-Wagen auf den Markt. Das Produkt richtet sich an AV-Integratoren und ist für Corporate-Umgebungen sowie Collaboration Spaces konzipiert.

Der Orbit AV Trolley unterstützt Displays bis 65 Zoll. Auf Anfrage sind größere Versionen sowie LED-Konfigurationen verfügbar. Der Trolley ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Zudem sind individuelle Anpassungen möglich.

Zur Ausstattung zählen Kabelclips entlang der Standbeine, eine 4-Wege-Steckdose im Bracket sowie eine Kabelführung unter dem Regal. Ein Holzregal mit integrierter Stiftablage und verdecktem Kabelkanal gehört ebenfalls zur Standardausstattung. Die hintere Abdeckung bietet zudem Platz für kleine Geräte und macht den Trolley kompatibel mit UC/VC-Systemen.

Vereinfachung der Installation und Transport

Laut Unternehmen soll der Orbit AV Trolley Installationen und den Transport zwischen Räumen vereinfachen. Unicol positioniert die Lösung außerdem als Antwort auf den wachsenden Bedarf an flexiblen Display-Lösungen in hybriden Arbeitsumgebungen.

„Wir haben den Orbit AV Trolley entwickelt, um die Mobilität und Funktionalität zu bieten, die moderne Arbeitsbereiche erfordern“, sagt Edd Simmons, Sales Director bei Unicol.