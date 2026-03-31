Leo’s Lekland stattet seine 63 Freizeitparks in fünf Ländern mit Digital Signage und einem Retail-Media-Angebot aus. Der schwedische Integrator Visual Art liefert dafür Hardware, SaaS-Lizenzen sowie den technischen Betrieb auf Basis der IXM-Plattform. In Deutschland ist die Vergnügungspark-Kette unter Leo’s Abenteuerpark bekannt.

Der Vertrag umfasst Hardware- und IXM-Lizenzen für fünf Jahre. Parallel läuft eine Retail-Media-Vereinbarung auf 12-Monats-Basis. Dabei übernimmt Visual Art die Mediavemarktung für das erste Jahr.

200 Displays im ersten Schritt

Der erste Rollout umfasst knapp 200 Displays in allen Parks. Content-Management und Betrieb laufen zentral über die IXM-Plattform. Leo’s behält die volle Kontrolle über Inhalte und Kundenerlebnis, während Werbetreibende Zugang zu einem neuen Kanal direkt in der Freizeitumgebung erhalten.

Die Vereinbarung schließt Service, Support und laufenden Betrieb ein. Digitale Menü-Boards werden für eine spätere Ausbaustufe diskutiert — ein konkreter Zeitplan steht nicht fest.

„Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung unseres digitalen Kommunikations- und Retail-Media-Angebots. Wir erhalten eine stabile und skalierbare technische Plattform für unsere Parks“, sagt Gabriel Bergqvist, CMO bei Leo’s Group.

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