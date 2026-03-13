In Inglewood bei Los Angeles soll im April 2026 ein neues DooH-Netzwerk entstehen. Die geplanten Roadside-Installationen ist Teil der Vorbereitungen auf die Fifa Fußball-Weltmeisterschaft im Sport- und Entertainment-District der Stadt.

Wow Media entwickelte dabei das Netzwerk unter dem Namen EON. Dafür entstehen modulare Display-Pods entlang wichtiger Verkehrsachsen rund um das Sofi-Stadium, dem Kia Forum und dem Intuit Dome.

Auch Verkehrshinweise auf den Screens

Das neue Netzwerk nutzt dreifach synchronisierte Screens, die als eine einheitliche digitale Fläche funktionieren. Neben Werbung sollen die Displays Echtzeitinformationen liefern – darunter Verkehrshinweise, Routenempfehlungen an Eventtagen und Notfallmeldungen für Autofahrer und Fußgänger.

Die ersten Installationen konzentrieren sich auf die Hauptzufahrten zum Entertainment District. Das Gebiet erwartet zur WM 2026 erhöhte Besucherströme. Das Sofi-Stadium ist dabei Austragungsort mehrerer Spiele.

Zweite Ausbauphase Ende 2026

Eine zweite Ausbauphase soll Ende 2026 folgen. Dann erweitert Wow Media das Netzwerk in Richtung Los Angeles International Airport sowie entlang des stark frequentierten Interstate-405-Korridors.

Laut Wow Media werden die Street-Level-Displays dabei mit den großen Freeway-Billboards des Unternehmens gekoppelt. Dazu gehört auch The Gateway, das am Eingang des Districts über der Autobahn steht.

So entsteht ein vernetztes Werbe- und Informationssystem, das an den Highways und lokalen Straßen im Inglewood Sports District operiert.