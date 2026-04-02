PPDS hat gemeinsam mit dem AV-Integratoren Avara Philips-TVs im Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg installiert.

Dabei kommen insgesamt 30 Mediasuite Display sowie ein Business TV in privaten sowie gemeinschaftlichen Räumen zum Einsatz. Die neue Ausstattung ersetzt ein altes System und ermöglicht eine zentrale Verwaltung über den CMND-Server.

Die Displays bieten dabei Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps, Radio und Spielkonsolen. Ein Informationsportal für Eltern liefert zudem aktuelle Hinweise. Inhalte können nun papierlos direkt auf den Screens bereitgestellt werden.

Zentrale Steuerung der TVs

Avara strukturierte die Bedienung mit Menüs und einer Fernbedienung. Die Installation berücksichtigt unterschiedliche Altersgruppen und Anforderungen der Gäste. Alle Displays lassen sich zentral steuern, was die Abläufe im Haus vereinfachen soll.

„Dank der engagierten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir ein barrierefreies und einfach zu bedienendes TV‑System umsetzen, das über technische Verbesserungen hinausgeht“, sagt Peer Gent, Managementteam Stiftung Kinder‑Hospiz Sternenbrücke.