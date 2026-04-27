Im Rahmen der Generalversammlung der APG|SGA vom 23. April 2026 in Genf haben die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre Felix Graf zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Der CEO der NZZ war bisher reguläres Mitglied des Verwaltungsrats.

Zudem wurde neu Corine Blesi, Managing Director von NZZ Connect, in den Verwaltungsrat gewählt. David Bourg, Maya Bundt, Jolanda Grob und Markus Scheidegger wurden im Amt bestätigt. Daniel Hofer, der bisherige Verwaltungsratspräsident, und Xavier Le Clef haben sich entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen und scheiden aus dem Gremium aus. Jolanda Grob und Markus Scheidegger wurden erneut in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates gewählt.

Die Generalversammlung beschloss zudem die Auszahlung einer Dividende von 12 Schweizer Franken für das Geschäftsjahr 2025.

Die Ablösung von Daniel Hofer durch Felix Graf bestätigt nun den Wechsel der Hauptbeteiligung von Außenwerber JC Decaux zur NZZ: Die Zeitung erwarb insgesamt 45 Prozent der Aktienanteile.