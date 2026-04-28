Der japanische Technologie-Hersteller Ricoh erhält erneut die Platin-Auszeichnung von Ecovadis, ein Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen. Bereits 2025 bekam Ricoh diese Bewertung.

Das Unternehmen erreichte eine Gesamtpunktzahl von 86 von 100. Damit übertrifft Ricoh sein Ergebnis aus dem Vorjahr um vier Punkte. Der Hersteller zählt somit zu den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen.

Vier Bereiche bewertet

In die Bewertung fließen dabei vier Bereiche ein: Umwelt, Ethik, Arbeits- und Menschrechte und nachhaltige Beschaffung. Vor allem in den beiden letzten Bereichen hat sich Ricoh eigenen Angaben zufolge verbessert.

„Die Bewertung unterstreicht Ricohs Fortschritte bei der Weiterentwicklung im Umweltmanagement durch Initiativen, die mit unseren Umweltzielen und -richtlinien im Einklang stehen. Dazu zählt auch, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Umweltbelastung zu verringern“, sagt Mikako Suzuki, Corporate Officer bei Ricoh. „Die Auszeichnung ist kein Endpunkt, sondern ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft“.

Die Ergebnisse aus der Arbeit von Ecovadis helfen beispielsweise anderen Unternehmen, Lieferanten auszuwählen.