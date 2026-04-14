Im Education-Segment bringt BenQ zwei neue Serien interaktiver Großformatdisplays auf den Markt. Die Modelle RP05 und RM05 sind in drei Größen ab sofort erhältlich: 65, 75 und 86 Zoll.

Dabei verfügen beide Serien über eine integrierte Neural Processing Unit mit 10 TOPS und unterstützten AI-Anwendungen direkt auf dem Gerät.

Die AI-Funktionen Teil der Software-Suite BenQ AI. Lehrkräfte können damit Unterrichtmaterial strukturieren, Inhalte erstellen und interaktive Unterrichtselemente umsetzen. Die lokale Verarbeitung der AI-Anwendungen erfolgen dabei ohne externe Systeme.

Android 15 als Betriebssystem

Sowohl RP05 als auch RM05 laufen mit Android 15 und verfügen über eine Google-EDLA-Zertifizierung. Damit lässt sich auf Google-Dienste zugreifen. Die Sicherheitsfunktionen umfassen Single Sgn-on, Multi-Faktor-Authentifizierung und Zugriffskontrollen. Zudem verfügen beide über eine Eyesafe-Display-3.0-Zertifizierung sowie antimikrobielle Oberflächen.

Die RP05-Serie richtet sich an digital ausgestattete Lernumgebungen mit hoher Nutzungsintensität. Bestandteil der Ausstattung sind auch Luftqualitätssensoren und ein integrierter Luftionisator.

Die RM-Serie ist für den breiten Einsatz in Schulen vorgesehen und hat flexible Anwendungen für den täglichen Gebrauch.