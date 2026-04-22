Der Digital Signage Summit 2026 am 20. und 21. Mai im Hilton Munich Airport beginnt mit einer zukunftsweisenden Keynote und einem ausführlichen Schwerpunkt zum Thema Orchestrierung, die den Ton für das diesjährige Leitthema angeben: NextGen Signage – die grundlegende Neuausrichtung der globalen Digital-Signage-Branche.

Was ist NextGen Signage?

In der Keynote werden Florian Rotberg und Stefan Schieker einen grundlegenden Wandel skizzieren, der die Branche derzeit neu prägt: Digital Signage ist keine eigenständige Plattform mehr. Stattdessen tritt die Branche in eine neue Phase ein, in der:

die Grenzen zwischen Signage und anderen Kommunikationskanälen verschwinden

AI und Daten zum verbindenden Element aller Plattformen werden

Diese Konvergenz verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kommunikationsökosysteme gestalten und betreiben. Das Ergebnis ist ein deutlich benutzerfreundlicheres Erlebnis, das kanalübergreifende Konsistenz bei weitaus geringerer Komplexität ermöglicht.

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Doch neben diesen Chancen stellt sich eine entscheidende strategische Frage: Wer kontrolliert die Orchestrierungsebene? Da Signage zunehmend integriert wird, verschärft sich die Debatte – wird es sich zu einer weiteren Funktion innerhalb eines umfassenderen Ökosystems entwickeln oder wird es sich zur zentralen Schnittstelle für digitale Kommunikation herausbilden?

Orchestration im Spotlight

Anknüpfend an die Keynote leiten Florian Rotberg und Stefan Schieker zum „Orchestration Spotlight“ über und laden eine Gruppe von Branchenexperten auf die Bühne, um zu erörtern, wie sich dieser Wandel in der Praxis auswirkt. In dieser interaktiven Sitzung wird untersucht, wie sich die Orchestrierung über die gesamte Wertschöpfungskette von Digital Signage erstreckt, einschließlich Plattformen und Software-Ökosysteme, Datenintegration und KI-gestützte Entscheidungsfindung, Hardware-Infrastruktur sowie betriebliche Arbeitsabläufe.

Das Spotlight wird zeigen, wie führende Unternehmen bereits nahtlose Orchestrierung umsetzen – indem sie Inhalte, Systeme und Echtzeitdaten zu zusammenhängenden und skalierbaren Netzwerken verbinden.

Zu den Referenten gehören unter anderem:

Peter Critchley, CEO UK – Trison

Jeffrey Weitzman, CEO – Navori

Mauro Inzerillo, Group CIO – M-Cube

Brian Selman, VP Nordamerika – SignageOS

Raimund Bau, CEO – Verve

Jan Schoenmakers, Geschäftsführer – Hase & Igel

Johan Lind, CEO – Vertiseit

Ein entscheidender Moment für die Branche

Mit ihrem Schwerpunkt auf Konvergenz, AI und Steuerungsebenen positioniert die Eröffnung der DSS Europe 2026 NextGen Signage nicht nur als Trend, sondern als einen entscheidenden Wandel für die gesamte Branche.

Die Keynote und der Schwerpunkt zum Thema Orchestrierung versprechen sowohl strategische Perspektiven als auch praktische Anleitungen – und geben damit den Rahmen für zwei Tage voller Diskussionen, Innovationen und Networking in München vor.

Sehen Sie sich dieses Video an, um Eindrücke von der DSS des vergangenen Jahres zu erhalten: