E-Paper ist nicht nur in der Digital Signage-Branche spannend, sondern auch im Automobilbau. Denn der E-Paper-Film – die eigentliche Anzeige-Schicht – ist hochflexibel und lässt sich erstmals in gewölbte Flächen integrieren. AUO demonstrierte auf der Touch Taiwan entsprechende Digital Signage-E-Paper-Displays, die sich wie Papier an Rundungen anschmiegen oder sogar frei am Regal hängen können.

In Peking präsentierten BMW und Partner E Ink die iX3 Flow Edition – als weiteren Schritt Richtung Serienreife. Highlight am BMW-Stand: der neue iX3 mit langem Radstand, erstmals als Flow Edition gezeigt. Das seriennahe Showcar macht den Übergang von statischen zu dynamischen Fahrzeugoberflächen greifbar.

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Die nahtlos in die Motorhaube integrierte E-Ink-Technologie ermöglicht per Knopfdruck die Auswahl aus acht vorgegebenen Animationen. Für den lokalen Markt setzt BMW auf ikonische Motive: chinesische Architektur als Symbol für Modernität und Fortschritt. Von dezent bis expressiv macht das Design Innovation sichtbar – und lässt Fahrerinnen und Fahrer Stil und Stimmung situativ ausdrücken.

Mit der E-Ink-Integration in ein großflächiges Karosserieelement setzt BMW neue Standards: Erstmals sitzt die Technologie in einem zentralen Exterieur-Bauteil – und unterstreicht damit ihre Produktionsnähe.