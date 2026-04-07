Die aktuelle Krise lässt düstere Stimmung in einer eigentlich besinnlichen Zeit aufkommen: Während Ostern traditionell für Neuanfang und Aufbruch steht, steht die Weltwirtschaft vor einem weitaus schmerzhafteren Strukturwandel. EU-Energiekommissar Dan Jørgensen warnt: Die derzeitige Volatilität ist kein kurzfristiger Ausreißer. Vielmehr werden die Energiepreise auf absehbare Zeit auf Rekordniveau verharren. Mit der drohenden Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus und Angriffen auf die Golf-Infrastruktur werden „Worst-Case-Szenarien“ für die Energiemärkte zunehmend zum Tagesgeschäft.

Lieferketten unter Dauerbeschuss

Für die Digital-Signage-Branche ist das unmittelbar spürbare Problem die Logistik. Große Transportdienstleister auf See, Land und in der Luft haben bereits aggressive Treibstoffzuschläge eingeführt, viele davon werden nun wöchentlich überprüft. Die steigenden Kosten für Kerosin und Diesel werden direkt an die Kunden weitergegeben. Für eine Branche, die auf den globalen Transport sperriger Hardware – von großformatigen Displays bis zu LED-Cabinets – angewiesen ist, können diese Zuschläge bis Quartalsende eine prozentuale Steigerung der Gesamtkosten im oberen einstelligen Bereich bedeuten.

IEA: Ölkrise heftiger als 1973, 1979 und 2022 zusammen Die aktuelle Öl- und Gaskrise, ausgelöst durch die Blockade der Straße von Hormus, ist laut Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), schwerwiegender als die Energiekrisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen. „Die Welt hat noch nie eine Energieversorgungsunterbrechung in diesem Ausmaß erlebt“, erklärte Birol im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro. Die Folgen sind global spürbar. Europa, Japan, Australien und andere Industrieländer sind betroffen, am stärksten trifft es jedoch Entwicklungsländer, wo die Energiepreisschocks schnell zu wirtschaftlicher und sozialer Instabilität führen.

Die Vierfach-Bedrohung: Energie, Inflation, Zölle und Speicherpreis-Explosion

Die Krise trifft die Branche zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt. Zwar gab es jüngst gute Nachrichten für US-Projekte: Mediaplayer und Signage-Hardware mit weniger als 15 Prozent Stahl, Aluminium oder Kupfer sind nun von den Section-232-Metallzöllen ausgenommen. Doch die Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Allgemeine US-Elektronikzölle bleiben bestehen, und in Kombination mit rekordhohen Energiepreisen und hartnäckiger Inflation wächst der finanzielle Druck auf Projekte. Während Regierungen Kraftstoffrationierungen vorbereiten und verstärkt auf Kohlekraft setzen, signalisiert der wirtschaftliche Ausblick eine Abkühlung der Konsumkraft und langsameres Wachstum.

Über die Energiekrise hinaus hat sich ein neuer „stiller“ Kostenfaktor etabliert: der AI-Boom. Die globale Nachfrage nach AI-Datenzentren treibt die Preise für Speicher und Halbleiter massiv nach oben. Diese „AI-Steuer“ schlägt mit rund zehn Prozent auf Hardware für visuelle Lösungen zu Buche – von High-End-Mediaplayern bis zu smarten Displays. Gleichzeitig verändert AI die Geschäfts- und Gesellschaftsstrukturen – mit riesigem Potenzial, aber auch Risiken für bestehende Geschäftsmodelle.

Obwohl die Nachfrage nach Digital Signage in manchen asiatischen Märkten leicht nachlässt, sorgt dieser Rückgang nicht für die erhoffte Preiserleichterung. Im Gegenteil: Die steigenden Kosten für Chips und Speicher treiben die Hardwarepreise weiter in die Höhe. Die Branche muss daher vom „Wachstum um jeden Preis“ zu konsequenter Kostenkontrolle und strategischer Resilienz umdenken.

Ein neuer strategischer Fokus

Nach über vier Wochen Krieg in Iran empfiehlt invidis den Marktteilnehmern, über bloße Hoffnungen hinauszugehen und aktive Notfallpläne zu entwickeln. Dazu gehören das Lokalisieren von Pufferbeständen, die Überprüfung der Energieeffizienz von Hardware und Maßnahmen zur Senkung langfristiger Betriebskosten für Endkunden. Aufgrund der volatilen Märkte sind Preisschwankungen unvermeidlich – das gesamte Ökosystem, Partner und Reseller sollten sich auf häufigere Anpassungen einstellen.

Die Branche muss auf eine möglicherweise länger anhaltende Krise vorbereitet sein. Überleben werden jene Digital Signage-Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell an die heutigen hohen Energiekosten anpassen, statt auf eine Rückkehr zu einem „Normalzustand“ zu hoffen.

Die gute Nachricht: Die Notwendigkeit und Effektivität von Digital Signage steht nicht infrage. Nur geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten wirken kurzfristig auf die Nachfrage. Der Trend zu NextGen-Signage, modernen Geschäftsmodellen und aggressiver AI-Adoption bleibt ungebrochen.