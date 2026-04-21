Wer in China öffentliche Verwaltungsgebäude oder Einkaufszentren betritt, kommt kaum an den DooH-Screens von Focus Media vorbei. Der chinesische DooH-Pionier gibt an, mehr als drei Millionen Bildschirme zu betreiben, was ihn zum größten DooH-Netzwerk in Aufzügen in China macht – und höchstwahrscheinlich zum größten DooH-Betreiber weltweit.

Der börsennotierte Medienkonzern erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden US-Dollar und ist in Chinas städtischen Gebieten nach wie vor allgegenwärtig. Die Displays von Focus Media sind vor allem in Aufzugslobbys und Einkaufszentren stark vertreten. Einige prestigeträchtige Standorte – insbesondere an Flughäfen – gehören zwar nicht mehr zum Portfolio von Focus Media, doch die Größe und Reichweite des Unternehmens sind nach wie vor unübertroffen.

Das Dual-Screen-Konzept

Was Focus Media jedoch von anderen unterscheidet, ist nicht nur die Größe, sondern auch das Format. Mit seinen charakteristischen Dual-Screen-Installationen betreibt das Unternehmen eines der faszinierendsten DooH-Konzepte, die derzeit auf dem Markt zu finden sind.

Die Anlagen sind relativ kompakt und werden in der Regel an Orten aufgestellt, an denen die Aufmerksamkeit der Passanten besonders hoch ist, wie beispielsweise in Aufzugshallen und Gebäudeeingängen. Im Gegensatz zu herkömmlichen DooH-Netzwerken, die auf einen einzigen großen Screen setzen, kombiniert Focus Media ein Hauptdisplay mit einem sekundären, leibengroßen Bildschirm. Das Gehäuse enthält zudem ein 5G-Modem, Lautsprecher und Sensoren zur Zuschauererfassung, was sowohl Audio-Botschaften als auch datengestützte Einblicke in die Leistung ermöglicht.

Wiederverwendung von TV-Spots

Der entscheidende Vorteil des Dual-Screen-Konzepts von Focus Media liegt in seiner Einfachheit für Werbetreibende. Bestehende TV-Spots können ohne Änderungen auf dem Hauptbildschirm platziert werden, was die kreativen Hürden erheblich senkt. Das sekundäre Display in Form einer Leiste wird dann für die Platzierung von Logos, Handlungsaufforderungen sowie lokalisierten oder zeitabhängigen Informationen genutzt.

In Umgebungen, in denen die Aufmerksamkeitsspannen kurz, aber vorhersehbar sind, können zwei Bildschirme tatsächlich die intelligentere Lösung sein – und die kostengünstigere, wenn man TV-Content recycelt. Fernsehwerbung sorgt für emotionale Wirkung und Vertrautheit, während der zusätzliche Bildschirm Kontext, Relevanz und Unmittelbarkeit vermittelt. Damit wird DooH zu einer natürlichen Erweiterung der Fernsehwerbung – verstärkt durch den Standort, den Zeitpunkt und die Nähe zum Publikum.