Mit dem V53HD erweitert Viewsonic sein Portfolio lampenloser Projektoren. Aus einer Laser-Phosphor-Lichtquelle projiziert der Projektor Bilder mit bis zu 5.500 Ansi-Lumen. Dabei können die Diagonalen zwischen 30 und 300 Zoll lang sein.

Full-HD-Auflösung

Der V53HD löst in Full-HD auf und verfügt über 1,07 Milliarden Farben. Er hat zudem zwei HDMI-Anschlüsse, RJ54 für die Netzwerksteuerung sowie einen USB-A- und einen 3,5-Millimeter-Audioausgang.

Laut Viewsonic reduziert das lampenfreie Design den Energieverbrauch und braucht im Normalbetrieb 165 Watt.

Primär für den Business- und Simulationsmarkt

Der neue Projektor ist vor allem für Business- und Sportsimulationsumgebungen gedacht. Für Golfsimulatoren gibt es einen Extra-Modus für kontrastreiche Bilder und stärkere Farben.

Mit dem Portraitmodus und einer 360-Grad-Projektion sieht der Hersteller auch Einsatzfelder in Ausstellungen, Schaufenstern oder Signage-Anwendungen.

Der Projektor ist ab Mai 2026 verfügbar.