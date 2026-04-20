Gewista Map heißt das neue Online-Tool des österreichischen Außenwerbers. Es ermöglicht eine zentrale, interaktive Übersicht über das Gewista-Portfolio. Benutzer können in einem Prozess gezielt nach passenden Flächen suchen, diese visuell prüfen und direkt für Kampagnen anfragen.

Die Suche erfolgt flexibel rund um eine Adresse, über frei gesetzte Pins oder definierte Gebiete. Darüber hinaus lassen sich Kampagnen gezielt entlang von Strecken planen, wodurch sich reale Bewegungsräume und Kontaktpunkte präziser abbilden lassen. Ergänzt wird die Planung durch visuelle Eindrücke der Standorte sowie eine Integration von Google Street View. Ausgewählte Flächen können gespeichert und angefragt werden.

Wie präzise sich Kampagnen mit der Map planen lassen, zeigt sich laut Gewista auch anhand konkreter Anwendungsfälle. So finden sich entlang der Strecke des Vienna City Marathons mehr als 600 Gewista-Werbeträger, die gezielt entlang der Laufroute identifiziert werden können.

„Mit der Gewista Map bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein effizientes und visuelles Tool zur Mediaplanung. Unser Ziel war es, den gesamten Prozess, von der ersten Idee bis zur konkreten Anfrage, so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Damit schaffen wir neue Möglichkeiten, um Kampagnen noch gezielter und wirkungsvoller umzusetzen“, sagt Andrea Groh, CSO bei Gewista.