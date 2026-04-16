Der Freizeitkomplex Mégarex in Haguenau, nördlich von Straßburg, hat seinen Bowlingbereich mit einem 28 Meter breiten LED-Display der MV-Serie von Infiled ausgestattet.

Das Display erstreckt sich dabei über alle 16 Bahnen und erreicht auf dieser Länge eine Auflösung von nahezu 8K. Mégarex vereint unter einem Dach Kino, Billard, eine Bar, Spielautomaten und Bowling.

Den Auftrag zur Installation führte der Lyoner Integrator ADDE aus, ein familiengeführtes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Kino- und Entertainment-Technik. ADDE übernahm neben der Installation auch Planung und Fertigung der maßgeschneiderten Tragkonstruktion im eigenen Werkstattbetrieb.

Aluminium- statt Magnesiumrahmen

Die MV-Serie von Infiled setzt auf Aluminiumrahmen statt herkömmlicher Magnesiumkonstruktionen. Das erhöht laut Hersteller die strukturelle Stabilität in Umgebungen mit konstanter Erschütterung. Zudem soll das Display die Lesbarkeit über die Entfernung der Bahnlänge von 25 Metern sichern.

Das Display erlaubt dem Betreiber, Inhalte je nach Tageszeit anzupassen – von familienorientierten Motiven bis zu abendlichen Veranstaltungsformaten. ADDE und das Infiled-Team schlossen die Installation gemeinsam mit Mégarex-Mitarbeitern in drei Tagen ab.