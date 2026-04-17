Avixa verschiebt seine neue Nahost-Fachmesse auf 2027. Die ursprünglich für den 27.–28. Oktober dieses Jahres geplante Veranstaltung mit dem Namen „Infocomm Edge“ soll nun exakt ein Jahr später an denselben Terminen stattfinden. Veranstaltungsort bleibt die Festival Arena in Dubai.

„Nach enger Abstimmung mit unseren Partnern in der Region haben wir uns bewusst entschieden, die vollständige Veranstaltung auf 2027 zu verschieben, um maximale Wirkung zu erzielen – insbesondere in einer Phase, in der staatliche Akteure ihre Investitionsentscheidungen an langfristigen strategischen Prioritäten ausrichten“, sagte David Labuskes, CTS, CAE, CEO von Avixa.

Preview-Event in Q4

Da die geopolitische Lage im Nahen Oste weiterhin zu unberechenbar ist, um eine groß angelegte Fachmesse zu planen, setzt Avixa auf ein Preview-Event als Übergangsformat. Die „Edge Preview“ soll im vierten Quartal 2026 in Dubai stattfinden und ist als exklusives, nur auf Einladung zugängliches Format vorgesehen.

Im Mittelpunkt des Preview-Events stehen kollaborative Formate, die untersuchen, wie integrierte AV-Technologien zur regionalen Entwicklung beitragen können. Thematisch geht es unter anderem um Produktivität, Nutzerbindung, Talententwicklung sowie übergeordnete wirtschaftliche Faktoren wie Investorenvertrauen und die Attraktivität von Standorten.

Fokus bleibt auf realen Showcases

Laut Avixa läuft die Planung für Infocomm Edge 2027 parallel weiter. Die ersten Integratoren sollen bereits Gestaltungskonzepte für zentrale Messebestandteile vorgelegt haben – mit Fokus auf AV-Installationen, die messbare Ergebnisse in realen Anwendungsszenarien erzielen.

„Die positive Resonanz auf unsere Ankündigung von Infocomm Edge Anfang dieses Jahres hat einen klaren Marktbedarf für ein neues Veranstaltungsformat bestätigt – eines, das den realen Mehrwert integrierter AV-Lösungen in den Mittelpunkt stellt“, sagt Dave Labuskes. „Gleichzeitig wird das diesjährige Edge Preview ein fokussiertes, hochwertiges Forum für die aktuelle Situation sein. Indem wir hochrangige Entscheider, Endanwender und Berater zusammenbringen, schaffen wir einen Raum, um zu erörtern, wie AV aktiv regionale Entwicklung, Produktivität und Engagement unterstützen kann – und um durch echte Zusammenarbeit und gemeinsamen Austausch die Richtung für die Infocomm Edge 2027 mitzugestalten.“

Eine zentrale Rolle bei der inhaltlichen Ausgestaltung spielt der Infocomm Edge End User Council, eine Gruppe regionaler Organisationen, die an der Entwicklung und Bewertung der Konzepte beteiligt ist. Zu den bestätigten Teilnehmern zählen unter anderem Emirates, du, die Dubai Roads and Transport Authority, die Sharjah Education Academy, Atlantis, Miral sowie Jollibee.

Weitere Details zum Edge Preview, einschließlich des genauen Termins und des Veranstaltungsorts, sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Avixa kündigte zudem an, dass eine begrenzte Anzahl an Partnerschaftsmöglichkeiten für Technologieanbieter zur Verfügung gestellt wird.