Der spanische End-to-End-Anbieter Instronic installierte in den Stores der Modemarke Brownie aus Barcelona digitale Markenflächen. Displays und Inhalte sind dabei so konzipiert, dass sie in das Store-Erlebnis integriert sind.

Brownie ist bekannt für einen mediterranen Look für eine junge, weibliche Zielgruppe. Die Screens unterstützen die Marke bei Produkteinführungen, Markenbotschaften und Promotion-Inhalten. Da diese Inhalte so kurzlebig sind wie die Modezyklen selbst, ist das Digital Signage-System unerlässlich bei der Einführung neuer Kollektionen – Kampagnen können innerhalb weniger Minuten im gesamten Filialnetz von einer Kollektion auf die nächste wechseln.

Mehr Dynamik als Dominanz

Ein zentraler Teil des Projekts war, dass die digitalen Flächen den Raum nicht dominieren, sondern als Teil eines Ganzes wirken. Instronic beschreibt das Ziel als eine dezente digitale Ebene, die das minimalistische Layout der Stores ergänzt und Brownie dennoch eine dynamische Präsentation neuer Kollektionen erlaubt.

Das System kommt dabei auch in Shop-in-Shop-Flächen in Kaufhäusern zum Einsatz. Dort helfen die digitalen Screens, die Markenidentität von Brownie in größeren Retail-Umgebungen zu sichern.