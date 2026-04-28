Im Oktober 2025 bauten Mediamarktsaturn und One Tech Group das Instore-Retail-Media-Netz des Elektronikhändlers programmatisch aus. Nun folgte ein weiterer Schritt in der Kooperation: Seit dem 1. April sind die Märkte in Österreich, Schweiz und der Türkei angeschlossen. Ab Anfang Mai folgen die Standorte in Belgien, Luxemburg und Ungarn.

Insgesamt 730 Stores in acht Ländern

Mit dem im Herbst 2025 begonnenen programmatischen Rollout in Spanien und Deutschland sind damit Kampagnen in mehr als 730 Stores in acht europäischen Ländern buchbar.

Laut Mediamarktsaturn verfügt das Netzwerk über rund 53.000 Screens mit 68 Millionen Kontakten pro Woche.

Kampagnen über SSP1 buchbar

Kampagnen lassen sich über die SSP1-Plattform der One Tech Group buchen. Die Inhalte sind über den Adserver des Advertising-Unternehmens steuerbar. Zudem können Werbetreibende über die Supply-Side-Plattform die Inventare programmatisch vermarkten.

„Gemeinsam mit der One Tech Group stärken wir damit einen Kanal, der Verbraucher:innen direkt im Kaufumfeld erreicht und sich zunehmend in datenbasierte Omnichannel-Kampagnen integrieren lässt“, sagt Boris Prondzinski, Managing Director bei Mediamarktsaturn.

Touchpoints verzahnen, Walmart nachahmen

Mediamarktsaturn macht damit einen weiteren Schritt, sein Retail-Media-Angebot auch innerhalb der Stores auszubauen. Das Ziel des Elektronikriesen ist es, stationäre und digitale Touchpoints zu kombinieren.

Retail Media soll entlang der Customer Journey abgestimmt sein. Ein großes Vorbild hat Mediamarktsaturn dabei auch: Retail-Gigant Walmart.