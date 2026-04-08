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Kathedrale Salamanca

Datapath liefert AV-Experience

Sechs Projektoren, zwei FX4-Controller: Datapath steuert eine AV-Installation im Unesco-Welterbe der Kathedrale in Salamanca.
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Die digitalen Signale der Show "Casa/Refugio/Protección para todos" werden durch zwei Datapath FX4-Controller verteilt. (Foto: Datapath)
Die digitalen Signale der Show „Casa/Refugio/Protección para todos“ werden durch zwei Datapath FX4-Controller verteilt. (Foto: Datapath)

Die Kathedrale von Salamanca zeigt seit 2025 eine immersive AV-Installation im Dachraum über dem Hauptschiff der Neuen Kathedrale. Das Esther Pizarro Studio hat die Installation im Unesco Weltkulturerbe unter dem Titel „Casa/Refugio/Protección para todos“ konzipiert und umgesetzt. Sie ist Teil des laufenden Ausstellungsprogramms Ieronimus.

Sechs Hochleistungsprojektoren in zwei Dreiergruppen bespielen die historische Steinoberfläche als Projektionsleinwand. Die Gesamtauflösung beträgt 3.600 × 3.840 Pixel bei einer Spieldauer von neun Minuten und 30 Sekunden. Inhaltlich wird AI-generiertes Material aus Runway ML Gen-4, Google Flow und Stable Diffusion eingesetzt.

FX4-Controller verteilen die Signale

Zur Videodistribution kommen zwei Datapath FX4-Controller zum Einsatz. Sie empfangen Inhalte vom Touchdesigner-Medienserver und verteilen das Signal Frame-genau auf alle sechs Projektorenausgänge. Die Konfiguration ermöglicht zwei kontinuierliche Projektionsflächen bei synchronem Betrieb.

Sechs Hochleistungsprojektoren bespielen die Steinoberfläche im Inneren. (Foto: Datapath)
Sechs Hochleistungsprojektoren bespielen die Steinoberfläche im Inneren. (Foto: Datapath)

Das System läuft auf einem programmierten Tagesplan mit automatisiertem Start und Ende. Tagsüber steuern Mikrowellensensoren die Wiedergabe, abends finden manuell geführte Präsentationen statt. Die FX4-Einheiten synchronisieren dabei DMX-Beleuchtung und ein räumliches 4.1-Audiosystem.

„Eine Installation dieser Größenordnung in einer historischen Kathedrale erforderte absolutes Vertrauen in die Video-Infrastruktur. Der FX4 gab uns die Kontrolle und Stabilität, die wir für eine reibungslose Verteilung des komplexen Videosignals benötigten“, sagt Markus Schroll, Technical Director bei Esther Pizarro Studio