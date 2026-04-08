Die Kathedrale von Salamanca zeigt seit 2025 eine immersive AV-Installation im Dachraum über dem Hauptschiff der Neuen Kathedrale. Das Esther Pizarro Studio hat die Installation im Unesco Weltkulturerbe unter dem Titel „Casa/Refugio/Protección para todos“ konzipiert und umgesetzt. Sie ist Teil des laufenden Ausstellungsprogramms Ieronimus.

Sechs Hochleistungsprojektoren in zwei Dreiergruppen bespielen die historische Steinoberfläche als Projektionsleinwand. Die Gesamtauflösung beträgt 3.600 × 3.840 Pixel bei einer Spieldauer von neun Minuten und 30 Sekunden. Inhaltlich wird AI-generiertes Material aus Runway ML Gen-4, Google Flow und Stable Diffusion eingesetzt.

FX4-Controller verteilen die Signale

Zur Videodistribution kommen zwei Datapath FX4-Controller zum Einsatz. Sie empfangen Inhalte vom Touchdesigner-Medienserver und verteilen das Signal Frame-genau auf alle sechs Projektorenausgänge. Die Konfiguration ermöglicht zwei kontinuierliche Projektionsflächen bei synchronem Betrieb.

Das System läuft auf einem programmierten Tagesplan mit automatisiertem Start und Ende. Tagsüber steuern Mikrowellensensoren die Wiedergabe, abends finden manuell geführte Präsentationen statt. Die FX4-Einheiten synchronisieren dabei DMX-Beleuchtung und ein räumliches 4.1-Audiosystem.

„Eine Installation dieser Größenordnung in einer historischen Kathedrale erforderte absolutes Vertrauen in die Video-Infrastruktur. Der FX4 gab uns die Kontrolle und Stabilität, die wir für eine reibungslose Verteilung des komplexen Videosignals benötigten“, sagt Markus Schroll, Technical Director bei Esther Pizarro Studio