Ein neuer, architektonisch inszenierter LED-Cluster verwandelt derzeit das urbane Umfeld rund um die Crypto.com Arena und das Entertainment-Areal L.A. Live in Downtown Los Angeles. Aus dem Chick Hearn Court – früher eine reine Autoverkehrszone – entstand eine neue Fußgängerzone, die Architektur, Lichtdesign und Digital Signage zu einem durchgängigen Medienraum verbindet.

Vom Straßenraum zur Medienpromenade

Die von dem Architekturbüro Poon Design konzipierte Umgestaltung des Chick Hearn Court umfasst insgesamt zehn spiralförmig gedrehte Medientürme, die entlang des Korridors zwischen Arena und Entertainment District positioniert wurden. Drei der Türme erreichen eine Höhe von rund 17,7 Metern, während die übrigen sieben etwa 11,3 Meter hoch sind.

Damit entsteht ein neuartiger, rein fußgängerorientierter Stadtraum, der bewusst auf die Inszenierung von Bewegung, Licht und digitalen Inhalten ausgelegt ist.

LED-Architektur mit integrierten Displays

Ein Teil der Türme ist mit gebogenen LED-Flächen ausgestattet, die auf Technologie von SNA Displays basieren und von Anthony James Partners bereitgestellt wurden. Insgesamt sechs Screens messen jeweils rund 4 mal 7 Meter und sind direkt in die gedrehte Struktur integriert.

Das Lichtdesign stammt von ME Engineers und sorgt dafür, dass die Türme insbesondere bei Nacht eine dynamische Lichtsignatur entwickeln. So soll ein hybrides Erscheinungsbild aus Architektur, Beleuchtung und digitaler Fläche entstehen.

Teil eines wachsenden DooH-Trends

Das Projekt reiht sich in einen klar erkennbaren internationalen Trend ein: Große Digital-out-of-Home-Installationen werden in Metropolen zunehmend nicht mehr als klassische Werbeflächen verstanden, sondern direkt in Architektur und öffentliche Räume integriert. Vergleichbare Ansätze in Los Angeles finden sich etwa beim Sunset Spectacular oder The Gateway.

Ziel ist es, immersive Medienräume zu schaffen, die Stadtraum, Markenkommunikation und Besucherführung miteinander verschmelzen.

Bühne für Großevents

Die Lage der Chick Hearn Court ist dabei strategisch besonders relevant: Ab 2029 wird das nahegelegene Peacock Theater Austragungsort der Academy Awards sein. Es ist zu erwarten, dass sich Teile der Red-Carpet-Inszenierung und der Besucherströme in die umliegenden öffentlichen Räume von L.A. Live ausdehnen werden.

Programmierbare urbane Bühne

Die LED-Türme und integrierten Lichtsysteme sind so konzipiert, dass sie den gesamten Platz aktivieren und flexibel bespielen können. Damit wird der ehemalige Straßenraum zu einer programmierbaren digitalen Kulisse – sowohl für Großveranstaltungen als auch für den alltäglichen Fußgängerverkehr im Herzen von Downtown Los Angeles.