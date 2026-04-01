Co-CEO und Chairman von JC Decaux, Jean-François Decaux, hält die Keynote des Kongresses der World Out of Home Organization, kurz WOO, 2026 in London. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 5. Juni im London Hilton in der Park Lane statt und soll Führungskräfte aus der weltweiten OoH-Branche zusammenbringen.

Jean-François Decaux zählt zu den bekanntesten Personen im Out-of-Home-Sektor. Er führt nach Firmengründer Jean-Claude Decaux das Unternehmen in zweiter Generation. JC Decaux ist derzeit der größte OoH-Netzwerkbetreiber weltweit, erzielt einen Jahresumsatz von fast vier Milliarden Euro. Das Unternehmen ist dabei in Europa, Asien, den USA und weiteren Märkten aktiv. In Deutschland operiert der Außenwerber unter der Tochtergesellschaft Walldecaux.

WOO-Präsident Tom Goddard betont, dass Jean-François Decaux wesentlich zur Entwicklung des modernen OoH-Marktes beigetragen hat. Tom Goddard verweist auf seine langjährige Arbeit rund um Stadtmöblierung und andere urbane Infrastrukturen.

Mit der Ausgabe 2026 kehrt der WOO-Kongress erstmals seit 1990 wieder in das Vereinigte Königreich zurück. Die Organisatoren erwarten eine der größten Veranstaltungen in der Geschichte des Formats und richten den Fokus auf Branchentrends und die künftige Entwicklung von OoH-Medien.