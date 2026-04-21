Lumapps ist einer der führenden Akteure auf dem Markt für Mitarbeitererfahrung. Das Unternehmen wurde bei seiner Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Bridgepoint im Mai 2024 mit rund 650 Millionen US-Dollar bewertet. Die französische „Intranet-Super-App“ wird weltweit von mehr als sechs Millionen Mitarbeitern genutzt und bedient große internationale Organisationen. Während der operative Kern von Lumapps in Frankreich verbleibt, unterhält das Unternehmen auch Niederlassungen in Spanien, Deutschland, den USA, Großbritannien und Japan. Insgesamt beschäftigt Lumapps weltweit mehr als 400 Mitarbeiter.
Comeen-CEO Gauthier: „Intranet-Plattformen binden Kunden stärker als Digital Signage“
Im Mittelpunkt des Angebots von Lumapps steht die tiefe Integration in die Produktivitäts-Ökosysteme von Unternehmen. Die Plattform lässt sich nativ mit Google Workspace und Microsoft 365 verbinden und integriert sich in Dutzende weiterer Unternehmens-Tools, darunter Workday, Servicenow, Zoom, Salesforce und SAP. Zu seinem Kundenstamm zählen große französische Unternehmen wie Airbus, Publicis Sapient und Groupe Lafayette sowie internationale Marken wie Electronic Arts und Japan Airlines.
Integration abgeschlossen
Lumapps und Comeen begannen ihre Zusammenarbeit im Dezember 2023. Damals wurden die Lösungen von Comeen für Digital Signage, Raummanagement und Besucherservices in das Intranet-Angebot des Lumapps-Marktplatzes aufgenommen. Mit der Übernahme gipfelt diese Partnerschaft nun in einer vollständigen Übernahme und Plattformintegration. Ziel ist es, eine einheitliche Unternehmensplattform zu schaffen, auf der Kommunikation, Wissensmanagement, Workflows und physische Arbeitsplatzdienste zu einer einzigen, AI-gesteuerten Erfahrung zusammenlaufen.
Durch diesen Schritt begibt sich Lumapps in ein hart umkämpftes Unternehmensumfeld. Das Unternehmen steht nicht nur im Wettbewerb mit reinen Anbietern von Arbeitsplatzkommunikation, sondern auch mit Anbietern breiterer Unternehmensplattformen wie Workday und Salesforce (über Slack). Im Bereich Digital Signage und Mitarbeiterkommunikation stellt Poppulo einen der engsten Vergleichswerte dar – das Unternehmen ist selbst aus der Fusion einer Intranet- und Kommunikationsplattform mit dem Digital Signage-Spezialisten Four Winds Interactive hervorgegangen. Appspace und Korbyt verfolgen ähnliche kombinierte Strategien für Mitarbeiter- und Arbeitsplatzkommunikation.
invidis Kommentar
Der Digital Signage-Sektor wird sowohl für Kunden als auch für Investoren immer attraktiver – insbesondere dort, wo der Mehrwert der Plattform unmittelbar und messbar ist. Vertikale Märkte wie Schnellrestaurants, Retail Media/DooH und Kommunikation am Arbeitsplatz haben gezeigt, dass Digital Signage nicht mehr nur ein „nettes Extra“ ist, sondern eine geschäftskritische Infrastruktur darstellt.
Laut dem „Future of Work Index“ von Lumapps sehen fast 70 Prozent der Führungskräfte das Mitarbeiterengagement als eine wachsende Priorität an. Gleichzeitig sind Arbeitsplatzdienste nach wie vor über mehrere Anwendungen hinweg fragmentiert. Durch die Aufnahme von Comeen in sein Portfolio – nach der Übernahme von Beeline im Jahr 2025 – geht Lumapps diese Fragmentierung direkt an. Das Ziel: die Mitarbeitererfahrung und die Arbeitsplatzerfahrung auf einer einzigen Plattform zu vereinen, wobei KI-Agenten Interaktionen koordinieren und Arbeitsabläufe sowohl in digitalen als auch in physischen Umgebungen automatisieren.
Für kleinere Digital-Signage-Anbieter sendet diese Konsolidierung ein klares Signal. Die Gewinnung von Kunden im Bereich Unternehmenskommunikation wird immer schwieriger, da agentische AI, Plattformökonomie und integrierte EEX/WEX-Angebote Beschaffungsentscheidungen neu definieren. In Unternehmensumgebungen verlieren eigenständige Digital-Signage-Lösungen an Bedeutung – Plattformen geben nun den Ton an.