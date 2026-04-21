Lumapps ist einer der führenden Akteure auf dem Markt für Mitarbeitererfahrung. Das Unternehmen wurde bei seiner Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Bridgepoint im Mai 2024 mit rund 650 Millionen US-Dollar bewertet. Die französische „Intranet-Super-App“ wird weltweit von mehr als sechs Millionen Mitarbeitern genutzt und bedient große internationale Organisationen. Während der operative Kern von Lumapps in Frankreich verbleibt, unterhält das Unternehmen auch Niederlassungen in Spanien, Deutschland, den USA, Großbritannien und Japan. Insgesamt beschäftigt Lumapps weltweit mehr als 400 Mitarbeiter.

Im Mittelpunkt des Angebots von Lumapps steht die tiefe Integration in die Produktivitäts-Ökosysteme von Unternehmen. Die Plattform lässt sich nativ mit Google Workspace und Microsoft 365 verbinden und integriert sich in Dutzende weiterer Unternehmens-Tools, darunter Workday, Servicenow, Zoom, Salesforce und SAP. Zu seinem Kundenstamm zählen große französische Unternehmen wie Airbus, Publicis Sapient und Groupe Lafayette sowie internationale Marken wie Electronic Arts und Japan Airlines.

Integration abgeschlossen

Lumapps und Comeen begannen ihre Zusammenarbeit im Dezember 2023. Damals wurden die Lösungen von Comeen für Digital Signage, Raummanagement und Besucherservices in das Intranet-Angebot des Lumapps-Marktplatzes aufgenommen. Mit der Übernahme gipfelt diese Partnerschaft nun in einer vollständigen Übernahme und Plattformintegration. Ziel ist es, eine einheitliche Unternehmensplattform zu schaffen, auf der Kommunikation, Wissensmanagement, Workflows und physische Arbeitsplatzdienste zu einer einzigen, AI-gesteuerten Erfahrung zusammenlaufen.

Durch diesen Schritt begibt sich Lumapps in ein hart umkämpftes Unternehmensumfeld. Das Unternehmen steht nicht nur im Wettbewerb mit reinen Anbietern von Arbeitsplatzkommunikation, sondern auch mit Anbietern breiterer Unternehmensplattformen wie Workday und Salesforce (über Slack). Im Bereich Digital Signage und Mitarbeiterkommunikation stellt Poppulo einen der engsten Vergleichswerte dar – das Unternehmen ist selbst aus der Fusion einer Intranet- und Kommunikationsplattform mit dem Digital Signage-Spezialisten Four Winds Interactive hervorgegangen. Appspace und Korbyt verfolgen ähnliche kombinierte Strategien für Mitarbeiter- und Arbeitsplatzkommunikation.