Die Regenbogenparade Vienna Pride findet dieses Jahr zum dreißigsten Mal statt, und zwar am 13. Juni entlang der Wiener Ringstraße. Monitorwerbung begleitet das gesellschaftspolitisch bedeutende Event, zu dem rund 300.000 Besuchende erwartet werden, mit digitaler Sichtbarkeit: An Standorten rund um den Rathausplatz und den Ring beim Burgtheater positioniert der Außenwerber vier großformatige LED-Walls – eine davon mit einer Fläche von 40 Quadratmetern.

Damit eröffnet Monitorwerbung Werbetreibenden die Möglichkeit, Flagge zu zeigen und von der enormen Frequenz der Parade zu profitieren. „Die Vienna Pride steht für Sichtbarkeit, Haltung und gesellschaftliche Relevanz. Wir freuen uns sehr, als offizieller Partner Teil dieses starken Zeichens für Vielfalt und Solidarität zu sein“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

„Mit Monitorwerbung haben wir einen Partner an unserer Seite, der seine Plattform bewusst dafür einsetzt, die Sichtbarkeit der Vienna Pride zu stärken, auf einem neuen Medium sichtbarer zu machen und weiterzuentwickeln. Damit wird nicht nur die Reichweite unserer Inhalte gestärkt, gleichzeitig mobilisiert das weitere Unterstützer:innen für unsere Anliegen. Das schafft einen echten Mehrwert für die Community und für die Veranstaltung insgesamt“, kommentiert Katharina Kacerovsky-Strobl, Geschäftsführerin des Unternehmens Stonewall, das die Vienna Pride veranstaltet.